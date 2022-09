Bouygues Telecom : quel forfait mobile en promotion choisir pour la rentrée ?

Afin de célébrer dignement la rentrée, Bouygues Telecom a décidé de prolonger d’une semaine ses offres sur les forfaits mobiles B&You. Une aubaine étant donné que les promotions proposées en ce moment sont particulièrement intéressantes.

Si vous payez votre forfait mobile trop cher, ou que votre enveloppe de data ne correspond plus à votre consommation, c’est sans doute qu’il est temps de changer d’offre. Et cela tombe bien, car rentrée scolaire oblige, les opérateurs mobiles rivalisent d’offres sur leurs forfaits.

Si vous aviez manqué les offres lancées la semaine passée par B&You, tout n’est pas perdu. L’opérateur a décidé de prolonger l’intégralité des promotions sur ses forfaits jusqu’au 6 septembre prochain. L’occasion de souscrire, par exemple, au forfait 100 Go actuellement proposé à 14,99 euros par mois.

Que proposent les forfaits B&You 4G ?

Les trois forfaits B&You actuellement en promotion sont bâtis sur le même modèle, offrant des prestations similaires, exception faite de la quantité de données disponible chaque mois. Dans les grandes lignes, en optant pour ces forfaits, vous obtiendrez chaque mois :

de 1 à 200 Go d’internet mobile utilisable en France métropolitaine, incluant une enveloppe utilisable depuis l’Union européenne et les DOM ;

des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, et depuis l’Europe et les DOM vers la France.

Pour ne rien gâcher, ces forfaits sont tous sans engagements, ce qui signifie que vous pourrez vous en séparer quand bon vous semble.

L’un des avantages de ces forfaits réside dans la qualité du réseau mobile proposé. Selon les données les plus récentes fournies par l’ARCEP, Bouygues Telecom dispose d’un réseau 4G performant qui couvre 93 % du territoire français et 99 % de la population. De quoi rester connecté en permanence en somme.

Niveau débit, vous serez aussi gâté puisque, toujours selon les données de l’ARCEP, le réseau Bouygues Telecom propose un débit descendant aux alentours de 55 Mo/s (en moyenne) et un débit montant à 14 Mo/s (là encore en moyenne). De quoi afficher 94 % des pages web en moins de 10 secondes et visionner des vidéos en bonne qualité dans la plupart des cas.

Forfait B&You 1 Go : l’essentiel

Avec cette offre comprenant 1 Go de data seulement, B&You vous propose un forfait qui va à l’essentiel et se concentre sur le strict nécessaire. Il s’agit d’un forfait à recommander aux utilisateurs qui n’ont que peu ou pas besoin de data au quotidien, et préfèrent utiliser les appels, SMS ou MMS.

Il dispose toutefois d’un second avantage : son prix. La (quasi) absence de data lui permet de faire radicalement baisser la facture mensuelle. En l’occurrence, en optant pour ce forfait B&You 1 Go, vous ne paierez que 4,99 euros par mois.

Forfait B&You 100 Go : un forfait parfait pour vos usages quotidiens

L’offre 100 Go actuellement proposée par B&You s’adresse pour sa part aux utilisateurs plus exigeants, qui ont des besoins quotidiens en data et ce, que ce soit pour travailler, ou bien se divertir. Avec un tel forfait, vous pouvez très simplement travailler dans le train ou à l’extérieur en partage de connexion, ou bien consommer des vidéos en ligne sur vos services de SVoD favoris.

Petit plus non négligeable, ce forfait B&You 100 Go dispose d’une enveloppe de 20 Go utilisable lors de vos voyages en Europe ou dans les DOM. En ce moment, et jusqu’au 6 septembre prochain, vous ne débourserez que 14,99 euros par mois pour profiter de l’intégralité de ces prestations.

Forfait B&You 200 Go : consommez sans vous inquiéter

Le forfait B&You 200 Go, pour sa part, est recommandé pour les très gros consommateurs de data. Avec une telle enveloppe (dont 25 Go utilisables en itinérance), vous serez presque assuré de ne jamais tomber à court de data et ce, quelle que soit votre utilisation courante. Visionnage de vidéos, jeu en ligne, partage de connexion et autres tâches du genre ne seront jamais un problème.

Si vous souhaitez souscrire à ce forfait extrêmement bien garni en gigas, et ne débourser que 19,99 euros par mois pour profiter de toutes ses prestations, ne perdez pas de temps. Il ne vous reste plus qu’une semaine avant que son prix ne revienne à la normale.

Comment souscrire aux forfaits 4G B&You

Souscrire aux forfaits mobiles proposés par B&You est désormais d’une simplicité enfantine et vous n’aurez que très peu de choses à faire, l’opérateur se chargeant lui-même de la plupart des démarches.

Après avoir sélectionné le forfait qui vous correspond le plus parmi les trois proposés, il vous suffit de sélectionner l’option « je conserve mon numéro » et de renseigner votre numéro RIO dans la case dédiée. Bouygues Telecom prendra ensuite le relais et s’occupera alors de résilier votre ancien forfait et d’activer votre ligne dans les plus brefs délais pour ne pas interrompre le service.

Pour rappel, le numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur) est un numéro composé de 12 caractères que vous pourrez obtenir en composant simplement le 3179 depuis votre smartphone.

Dernière action requise de votre part pour valider votre inscription : régler les frais de 10 euros relatifs à l’envoi et la mise en service de votre nouvelle carte SIM.