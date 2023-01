Bbox Gaming : Bouygues lance une offre Fibre, Xbox et Game pass

Cela devait finir par arriver. Microsoft s'associe avec un opérateur pour pousser son offre de jeu vidéo tout inclus avec le Xbox Cloud Gaming. Bouygues Telecom est le premier à le faire avec sa nouvelle offre Bbox Gaming.

C’est une offre qui semble si évidente que l’on peut être étonné qu’elle n’ait pas été proposée plus tôt sur le marché français. Bouygues Telecom annonce un nouveau forfait dédié au jeu vidéo et baptisé Bbox Gaming qui a pour rôle de réunir le savoir-faire de l’opérateur, et l’associer avec l’offre Game Pass de Microsoft.

Console, fibre et abonnement

Ce sont en fait deux offres que Bouygues Telecom lance sur le marché français : Bbox Must Gaming et Bbox Ultym Gaming. Dans les deux cas, il s’agit d’associer un forfait fibre de l’opérateur, avec un modem Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E avec l’offre de Microsoft, c’est-à-dire une Xbox Series S et un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate.

Pour rappel, c’est ce dernier qui permet d’accéder au service Xbox Cloud Gaming de la firme. Bouygues Telecom n’annonce pas ici l’intégration du service de cloud gaming à sa box TV, une petite occasion manquée qui sera peut-être corrigée plus tard.

En complément du forfait, le nouvel abonné aura le choix entre deux options :

1 euro pour une Xbox Series S et 3 mois de Xbox Game Pass Ultimate ;

159 euros pour la même console et 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate.

Est-ce une offre intéressante ?

Le prix du forfait proposé avec ces deux offres est de 41,99 euros par mois pour la version Must, ou 50,99 euros par mois pour la version Ultym. Dans les deux cas, il s’agit du prix hors promotion des deux forfaits sans la Xbox.

Ces deux forfaits sont respectivement proposés à 24,99 ou 30,99 euros la première année sur le site de Bouygues Telecom. Sur deux ans et en renonçant à cette promotion, on va donc payer 204 euros de plus pour la première offre, et 240 euros de plus pour la seconde.

Or, l’offre de Microsoft intègre pour au moins 200 euros de console (la Xbox Series S peut se trouver à ce genre de tarif pendant les périodes de bons plans) ce qui peut déjà justifier l’offre gaming de Bouygues Telecom. Vous pouvez y rajouter les 40 à 311 euros de Xbox Game Pass inclus et vous vous retrouvez avec une offre très attractive de la part de l’opérateur.

Il faut en plus prendre en compte que c’est une bonne manière de bloquer les tarifs de l’abonnement de Microsoft. Si la firme souhaite augmenter le prix du Xbox Game Pass Ultimate, vous ne devriez pas être concerné pendant les 24 mois, puisqu’il s’agit d’une offre prépayée.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.