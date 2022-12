La Xbox Series S est la moins chère des consoles à offrir pour Noël grâce à cette offre

La Xbox Series S est une version allégée de la Series X. Elle partage une bonne partie de la fiche technique de sa grande sœur, avec un prix plus contenu. Aujourd’hui, la console se trouve dans un pack remisé à 219,93 euros contre 299,99 euros à sa sortie.

Plus abordable que sa grande soeur, la Xbox Series S est une console next-gen qui reste intéressante. Elle est peut-être moins puissante, et dénuée de lecteur disque, elle a accès à une large collection de jeux avec l’abonnement au Xbox Game Pass, ou bien en passant par le Microsoft Store. Elle a surtout l’avantage d’être moins chère, surtout dans pack remisé à moins 27 % par rapport à son prix de vente de départ.

La Xbox Series S et ses avantages

Un format plus compact

Capable de faire tourner des jeux en 1440p à 60 fps

Et donne accès au catalogue au Game Pass

La Xbox Series S est habituellement disponible à 299,99 euros, mais elle connait récemment de nombreuses promotions. Aujourd’hui on la retrouve dans un pack avec un casque filaire Konix FFF pour seulement 219,93 euros chez Electro Dépôt.

Et si vous souhaitez opter pour un casque Bluetooth sans fil, notez le casque officiel Xbox est disponible en promotion à 82,99 euros contre 99,99 euros.

Et si vous souhaitez opter pour un casque Bluetooth sans fil, notez le casque officiel Xbox est disponible en promotion à 82,99 euros contre 99,99 euros.



Une version allégée

Contrairement à la Series X, la console Xbox Series S mise sur un design plus compact. À la différence de sa grande soeur, qui se trouve plutôt imposante, elle est plus facile à intégrer dans un salon avec sa taille minime : 27,5 cm x 15,1 cm x 6,5 cm seulement. Son look est aussi discret avec son revêtement tout en blanc. Outre son apparence, la Series S se démarque également par son silence et son absence de surchauffe pendant les sessions de jeu.

Elle se démarque aussi pour l’absence de lecteur Blu-Ray. Il vous sera ainsi impossible de jouer à vos jeux d’ancienne console si vous les avez en version physique. Tout achat de jeu est dématérialisé via le Microsoft Store, ou l’utilisation du Xbox Game Pass. Ce dernier est un quasi must-have si vous possédez cette console. Il ne fait d’ailleurs que s’améliorer d’année en année, intégrant de plus en plus de titres intéressants, des plus gros triples A aux petits jeux indé alléchants.

Moins puissante, mais idéale pour jouer sans mettre le prix fort

À l’intérieur de la console, si elle s’équipe du même processeur, un AMD Zen 2, et une puce graphique RDNA 2 gérant le ray tracing. Elle est cependant moins puissante puisqu’elle dispose de 4 TFlops au lieu de 12 pour la Xbox Series X, et moins de mémoire vive (10 Go au lieu de 16). La définition de rendu est aussi abaissée, pour du 1440p maximum au lieu de la 4K UHD. En pratique, on se retrouvera souvent en 1080p. Sur certains jeux, on pourra cependant atteindre les 120 FPS.

Le Series S est une excellente console pour les joueurs plutôt occasionnels qui possèdent le Xbox Game Pass ou souhaitent s’y mettre. De plus, même si elle est privée des 1 To de stockage que dispose la Series X, elle possède tout de même d’un SSD de 512 Go pour accueillir votre bibliothèque de jeux.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à lire notre test sur la Xbox Series S.

Quelles sont les différences avec la Series X ?

Si vous ne savez pas quelle console choisir entre la Xbox Series S et la Xbox Series X ? Vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans notre comparatif détaillé entre les deux consoles next-gen de Microsoft.

