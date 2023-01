L’iPhone 14 est à moitié prix avec ce forfait Bouygues Telecom

Quatre mois après sa sortie, l’iPhone 14 profite déjà d’une belle remise chez Bouygues Telecom. En souscrivant à son forfait mobile 5G de 200 Go, l’opérateur vous permet d’accéder au tout dernier smartphone d’Apple pour seulement 21,29 euros par mois pendant 2 ans.

S’offrir le dernier mobile d’Apple requiert habituellement un budget conséquent. L’iPhone 14 ne fait pas figure d’exception, puisqu’il est actuellement vendu nu à partir de 969 euros. Mais, en ce moment, Bouygues Telecom fait quasiment chuter de moitié le prix de ce smartphone haut de gamme, si vous décidez de l’accompagner d’un forfait 5G de 200 Go à 24,99 euros par mois la première année (puis 44,99 euros par mois) avec un engagement de deux ans.

Grâce à une facilité de paiement sur 24 mois, l’iPhone 14 est accessible chez cet opérateur pour seulement 21,29 euros par mois — après un premier règlement de 1 euro et une offre de remboursement. On a fait le calcul pour vous : cela revient à 511,96 euros à l’issue des 2 ans, soit une remise de 47 %. Le dernier-né d’Apple n’a jamais été aussi abordable qu’avec cette offre mobile.

iPhone 14 : un puissant photophone au prix d’un milieu de gamme

Officialisé il y a tout juste 4 mois, l’iPhone 14 est bien équipé et dispose d’une nouvelle conception plus simple à réparer. S’il a obtenu la note de 7/10 lors du test réalisé par Frandroid, c’est surtout en raison de son prix. Il a nettement augmenté par rapport à celui de son prédécesseur, l’iPhone 13.

Mais, avec la toute dernière offre de Bouygues Telecom, ce n’est plus un problème. L’iPhone 14 est disponible chez cet opérateur au tarif de 21,29 euros par mois pendant 24 mois, sous réserve de souscrire un forfait mobile de 200 Go.

Pour un prix mensuel équivalent à tout juste deux places de cinéma, vous accédez à un élégant smartphone qui allie brillamment :

la compacité, avec son superbe écran OLED de 6,1 pouces ;

la puissance, avec sa puce A15 Bionic toujours au sommet des benchmarks de Frandroid ;

une large autonomie de plus d’une journée, soit l’une des plus belles améliorations apportées par la marque à la pomme sur ce modèle.

L’iPhone 14, c’est aussi un très bon photophone équipé d’un double capteur arrière de 12 mégapixels. Le premier est adossé à un objectif grand-angle et profite d’une stabilisation optique d’image, et le second s’accompagne d’un objectif ultra grand-angle. Le tout peut filmer jusqu’en 4K et profite d’une partie logicielle avancée.

Pour toutes ces raisons, l’iPhone 14 s’impose comme l’un des smartphones les plus haut de gamme de ce début d’année. Mais encore faut-il qu’il soit associé à un bon forfait mobile pour profiter de tout son potentiel.

Un forfait 5G adapté à l’iPhone 14

Pour que l’expérience utilisateur soit d’autant plus optimisée sur l’iPhone 14, Bouygues Telecom propose de l’associer à l’une de ses offres mobiles les plus complètes : le forfait Bouygues Telecom de 200 Go.

Pour 24,99 euros par mois la première année (puis 44,99 euros par mois) avec un engagement de 24 mois, ce forfait comprend :

200 Go de données mobiles en 4G et 5G, dont 100 Go utilisables en Europe/DOM/Suisse/Andorre/États-Unis/Canada/Chine ;

les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, l’Andorre et la Suisse ;

les appels illimités vers les mobiles basés aux États-Unis, au Canada, en Chine, ainsi que vers les fixes basés dans + de 120 destinations ;

une deuxième carte SIM internet offerte ;

le prêt d’un smartphone équivalent en cas de perte, de vol, de casse ou de panne.

Généreusement doté avec sa grosse enveloppe de data et sa connectivité 5G, ce forfait mobile vous permet d’utiliser pleinement et sans aucune contrainte toutes les fonctionnalités de l’iPhone 14, qu’il s’agisse de publier des vidéos sur TikTok, de regarder la série phare du moment en streaming, ou de jouer en ligne.

En plus, si vous êtes déjà client Bbox, Bouygues Telecom applique une remise de 5 euros par mois sur ce forfait, qui passe alors à 19,99 euros par mois les 12 premiers mois (39,99 euros par mois ensuite). Ce qui en fait l’une des offres les plus compétitives du marché.