L’iPhone 14 cache un argument qui change tout

Apple a été vivement critiqué pour le manque de nouveauté sur l'iPhone 14 par rapport à l'iPhone 13. En réalité, le fabricant a presque tout changé, c'est juste que cela ne se voit pas immédiatement. L'iPhone 14 est en effet l'un des iPhone les plus réparables depuis des années.

Cette année, nous avons été quelque peu désappointés par l’iPhone 14 pour son manque de changement par rapport à la génération précédente, en mettant de côté les versions Pro. Une meilleure autonomie, un appareil photo plus performant, ce n’est pas ce qui va révolutionner nos usages. Cependant, Apple a changé beaucoup de choses avec son iPhone 14 sans même le mentionner durant sa keynote, c’est juste que cela n’est pas visible. Comme chaque année, la plateforme iFixit a donné un score de réparabilité au dernier iPhone. Surprise, c’est l’iPhone le plus réparable depuis l’iPhone 7.

À noter que ce score s’applique à l’iPhone 14 et à l’iPhone 14 Plus. Les versions 14 Pro et 14 Pro Max sont toujours conçus selon l’ancienne architecture.

Deux vis pour accéder aux entrailles de l’iPhone 14

L’iPhone 14 peut être ouvert par l’écran ou par sa vitre arrière. iFixit note que « le nouveau cadre central en métal qui soutient la structure a nécessité une refonte complète ». Pour l’organisme, « Apple est retourné à la table à dessin et a retravaillé les composants internes de l’iPhone pour faciliter les réparations. Cette mise à niveau est si transparente que les meilleurs critiques techniques du monde n’ont rien remarqué ».

Le dos n’est fixé que grâce à deux vis et un unique connecteur. Quant à l’adhésif, il semble moins fort afin de faciliter le décollage de l’écran. iFixit paraît conquis en déclarant que « ce joint de la vitre arrière est suffisant pour faire pleurer de joie les techniciens en démontage ». Cependant, cette refonte du design du téléphone et cette double ouverture interne engendrent « un monde de défis techniques. Il y a deux fois plus de surface à étanchéifier contre l’eau, beaucoup de complications liées aux fréquences radio et tout un tas de changements de pièces ».

Dans son article, iFixit félicite chaleureusement Apple qui a fait le choix d’éviter la colle pour privilégier les vis, ce qui rend davantage réparables ses produits. Aussi, l’iPhone 14 possède un « nouveau cadre intermédiaire » situé entre l’écran et le reste de l’électronique pour assurer « la répartition de la force sur le cadre de la batterie » en cas de choc. Un cadre dont l’iPhone 13 n’était pas équipé.

L’iPhone le plus réparable depuis des années

iFixit conclut en écrivant qu’il « s’agit de la refonte la plus importante de l’iPhone depuis le X. Il est difficile d’évaluer l’ampleur de ce changement ». Il donne un score de réparabilité de 7 sur 10 à l’iPhone 14, ce qui est le meilleur score pour un smartphone Apple depuis l’iPhone 7.

La plateforme se félicite pour son lobbying auprès des fabricants de smartphones afin d’améliorer la réparabilité de ces derniers. Le conseil d’achat d’iFixit pour les derniers iPhone : l’iPhone 14, pour son score de réparabilité.

C’est tout de même une bonne nouvelle au vu du prix des smartphones et des matières premières en ce moment. Plus largement, réparer son smartphone au lieu de simplement le remplacer, c’est toujours plus écologique. Notez qu’iFixit a joué un rôle important dans l’instauration de l’indice de réparabilité en France.

