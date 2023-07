À seulement 17,99 euros par mois, cette offre fibre est la moins chère de l’été

En ce moment, Bouygues Telecom propose l’offre fibre la plus abordable du marché. À 17,99 euros par mois pendant un an pour un débit de 400 Mb/s, vous ne trouverez pas mieux ailleurs.

Habituellement facturés entre 30 et 50 euros par mois, les forfaits fibre peuvent coûter jusqu’à 600 euros à l’année (voire plus dans certains cas). Une dépense annuelle non négligeable qu’il est possible de réduire… en allant voir ce que fait la concurrence.

Cette semaine, c’est Bouygues Telecom qui affiche l’un des, si ce n’est le prix le plus bas du marché. Son offre Bbox est en effet à seulement 17,99 euros par mois la première année. Un rapide calcul permet de constater que l’abonnement ne revient qu’à 215,88 euros la première année. Une belle économie.

L’abonnement fibre Bbox : l’essentiel à petit prix

Afin de maintenir un excellent rapport qualité prix, la Bbox fit se concentre sur le cœur d’un bon forfait fibre : la connexion Internet. L’offre de Bouygues Telecom assure un débit en téléchargement de 400 Mbit/s et un débit en envoi de 400 Mbit/s. Une vitesse qui permet aussi bien de regarder des films en streaming en très bonne qualité, que de naviguer rapidement sur le web. Surtout, ce forfait permet aux joueurs de télécharger des jeux lourds comme Diablo IV et ses 80 Go en à peine une demi-heure.

Dans cette offre, le boîtier TV n’est pas présent. C’est pour la bonne cause, car son absence permet d’éviter que la facture s’envole. Bouygues Telecom a pensé à tout : il est tout à fait possible de regarder la télévision en passant par l’application B.Tv (disponible sur le Google Play Store comme sur l’App Store). Gratuite pour les clients de Bouygues Telecom, cette application donne accès aux bouquets de chaînes classiques et de la TNT. Des chaînes payantes peuvent aussi être visionnées, à condition de payer un petit supplément. D’autant qu’elles sont sans engagement et peuvent donc être résiliées à tout moment.

Les abonnés bénéficient aussi d’une ligne téléphone fixe avec les appels en illimité vers les fixes en France dans plus de 110 pays. Il est permis d’appeler jusqu’à 199 correspondants différents tous les mois. Passé cette limite, il faudra débourser quelques euros supplémentaires pour couvrir le hors-forfait.

Des services facilement accessibles

Bouygues Telecom ne se contente pas d’offrir un forfait fibre à petit prix : il facilite aussi la vie de ses abonnés et futurs clients. L’opérateur s’occupe de toutes les démarches administratives et résilie automatiquement l’ancien abonnement Internet. Mieux, l’installation de la nouvelle offre se fait sans la moindre interruption des services.

Une fois son éligibilité à la fibre vérifiée sur le site de Bouygues Telecom, il est possible de conserver son numéro de téléphone actuel, en fournissant son code RIO lors de l’inscription.

En cas de désagréments, l’application mobile fournie par Bouygues Telecom permet d’évaluer le niveau du Wi-Fi dans le logement.

La Bbox fit est le bon plan de l’été

Au regard de son prix, la Bbox fit est l’un des meilleurs moyens d’augmenter son pouvoir d’achat à la fin du mois. En effet, ce forfait fibre affiche un tarif de 17,99 euros par mois pendant un an au lieu de 31,99 euros.

Une fois l’année passée, le forfait retourne à son tarif d’origine. Cependant, la Bbox Fit ne requiert qu’un an d’engagement. L’abonné peut donc gérer sa souscription à sa guise après 12 mois.