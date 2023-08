La fibre à petit prix + 2 abonnements SVOD inclus : la bonne idée de Bouygues Telecom pour la rentrée

Et si votre abonnement fibre comprenait des abonnements à des plateformes de streaming, sans surcoût ? C'est la bonne idée qu'a eue Bouygues Telecom avec son offre fibre Bbox Must ultra-équipée à 26,99 euros par mois. On vous explique comment ça marche.

La rentrée marque le grand retour des soirées cinéma et des week-ends gaming. Mais pour profiter d’un tel programme, encore faut-il avoir le bon équipement et surtout la bonne connexion. Justement, pendant quelques jours, Bouygues Telecom propose une offre fibre complète à prix contenu : la Bbox Must.

Pour seulement 26,99 euros par mois la première année (41,99 euros par mois ensuite), l’opérateur promet jusqu’à 1 Gb/s de débit en téléchargement, ainsi qu’une connectivité en Wi-Fi 6. Bouygues Telecom pense aussi aux sérivores et fournit un décodeur 4K, l’accès à 180 chaînes de TV, ainsi que 6 mois d’abonnement à Prime Video et Universal+. De quoi bien s’occuper durant la fin de l’année.

Bbox Must : une connexion boostée

Pour jouer en ligne, streamer ou tout simplement pour télétravailler, une bonne connexion est un plus. Mais contrairement aux idées reçues, il n’est plus nécessaire de consacrer chaque mois un gros budget pour accéder à la fibre.

Affichée à seulement 26,99 euros par mois pendant un an (puis 41,99 euros par mois), la Bbox Must de Bouygues Telecom offre d’excellents débits. Le fournisseur d’accès à internet annonce jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en upload, sous réserve d’éligibilité.

Avec une telle configuration, le téléchargement de Starfield (125 Go sur la balance, tout de même) s’effectue en 16 minutes à peine. À titre de comparaison, avec un abonnement fibre standard limité à 500 Mb/s, il faut prévoir environ plus de 30 minutes pour le télécharger, et près de 15 heures avec une connexion ADSL.

Pour couronner le tout, Bouygues Telecom délivre avec cette offre fibre une toute nouvelle box au design réussi, et surtout compatible avec le Wi-Fi 6. Ce type d’équipement vous permet de conserver en Wi-Fi de très bons débits, proches de ceux constatés avec un câble Ethernet, même depuis les pièces les plus éloignées du modem. Si vous résidez dans une grande maison, nul besoin donc d’ajouter des amplificateurs et autres répéteurs Wi-Fi.

Un abonnement fibre pour faire le plein de contenus

Pour la rentrée, Bouygues Telecom met aussi le septième art à l’honneur. Les nouveaux abonnés à la Bbox Must peuvent alors profiter d’un décodeur TV 4K, donnant accès à plus de 180 chaînes.

Facile à installer, cet appareil apporte en prime des fonctionnalités intéressantes et très pratiques au quotidien. À tout moment, si vous recevez un appel au beau milieu d’un film diffusé à la télévision, vous pouvez le mettre en pause. Vous avez raté le début ? Aucun souci, le décodeur vous permet de revenir en arrière ou encore de le regarder ultérieurement en replay. Et pour ne rien manquer en votre absence, vous pouvez enregistrer jusqu’à 100 heures de programmes.

Les bonnes surprises ne s’arrêtent pas là. En complément, Bouygues Telecom vous donne accès pendant 6 mois à tout le catalogue de Prime Video et aux 4 chaînes incluses avec Universal+, dont Sy-Fy. C’est l’occasion de faire le plein de contenus et de rattraper son retard sur les derniers films et séries à succès. Action, science-fiction, thriller ou encore divertissement, il y en a pour tous les goûts.

Et si passé 6 mois, vous souhaitez conserver ces abonnements, Bouygues Telecom propose respectivement Universal+ et Prime Video à 5,99 et 6,99 euros par mois.

Une clé 4G pour ne jamais être privé d’internet

En plus d’afficher de gros débits et une offre multimédia attractive, le tout pour seulement 26,99 euros par mois la première année, Bouygues Telecom promet un accès à internet en toutes circonstances, et ce, dès le jour de la souscription.

Ainsi, vous n’avez pas besoin d’attendre que le matériel vous soit livré et que la fibre soit raccordée pour avoir internet. Une fois votre demande d’abonnement validée en ligne, vous pouvez obtenir une clé 4G dans l’une des boutiques de l’opérateur ou solliciter son envoi par courrier postal. Parfait pour découvrir immédiatement toutes les pépites qu’abritent Universal+ et Prime Video.

Même une fois raccordé à la fibre, cette clé 4G doit être conservée précieusement. En cas de panne de réseau, vous pourrez alors demander à Bouygues Telecom de l’alimenter en urgence, le temps que la connexion soit de nouveau opérationnelle.

Enfin, l’opérateur prévoit un dernier cadeau pour ses nouveaux abonnés à la Bbox Must : jusqu’à 100 euros de remboursement sur les frais de résiliation demandés par votre ancien fournisseur d’accès à internet.