Avec ce forfait mobile 5G, naviguez à toute vitesse sans casser la tirelire

Combiner enveloppe de données généreuse et prix abordable, c'est encore possible et Bouygues Telecom le prouve avec cette offre série spéciale 130 Go à 15,99 euros par mois, sans engagement.

Pas assez de données mobiles à disposition en France ni à l’étranger, tarif mensuel rédhibitoire, absence de 5G… Il y a de nombreux obstacles dans la quête de son forfait mobile idéal. À ce problème, Bouygues Telecom a peut-être une solution avec son forfait en série spéciale. La promesse ? 130 Go de données en 5G pour 15,99 euros par mois, sans engagement.

Que contient le forfait B&You à 15,99 euros par mois ?

Contre 15,99 euros par mois, Bouygues Telecom offre un forfait mobile particulièrement polyvalent, proposé au juste prix. Sans engagement, il comprend :

130 Go de données en 5G ;

30 Go pour une utilisation en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

Autre avantage des forfaits B&You sans engagement : la simplicité de gestion de son offre. Via un espace client dédié disponible sur votre smartphone ou votre navigateur, toutes les opérations peuvent se gérer en un clic (ou deux si vous êtes mal réveillé). De quoi consulter ses factures ou la consommation mensuelle de données en un clin d’œil.

Un forfait adaptable à l’envi

Le forfait B&You de Bouygues Telecom à 15,99 euros par mois offre également des options supplémentaires afin de personnaliser son offre selon ses besoins spécifiques.

Pour trois euros par mois, il est par exemple possible d’ajouter un abonnement à Cafeyn, la plateforme permettant d’accéder à presque toute la presse. Une option intéressante pour les gros lecteurs de la presse nationale.

Celles et ceux qui veulent sécuriser leur smartphone peuvent souscrire, pour 5 euros par mois, à Norton 360. L’antivirus propose une protection complète contre les menaces en ligne, y compris les logiciels malveillants et les tentatives de phishing. L’option permet par exemple de protéger ses transactions en ligne ou les données sensibles stockées sur son terminal.

Toutes ces options sont bien sûr modulables et peuvent être ajoutées ou retirées à tout moment via l’espace client en ligne ou l’application mobile de Bouygues Telecom.

Comment souscrire à cette offre ?

Pour souscrire au forfait série spéciale B&You à 15,99 euros par mois de Bouygues Telecom, rien de plus simple puisque tout se fait depuis le site internet de l’opérateur. Après avoir sélectionné votre forfait, vous n’avez qu’à remplir les formulaires d’usage (adresse, coordonnées bancaires, etc.). Un paiement de 1 euro est requis pour la carte SIM, qui sera ensuite expédiée dans un délai de trois à cinq jours ouvrés.

Si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone actuel, vous devez fournir le numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur). Ce numéro peut être obtenu en appelant le 3179, un service automatisé et gratuit. Une fois le numéro RIO fourni, Bouygues Telecom se chargera de la portabilité du numéro, éliminant ainsi la nécessité de résilier l’ancien contrat.