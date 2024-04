BYD tort le cou aux idées reçues sur les voitures chinoises avec ce modèle à l’habitacle alléchant

Le constructeur chinois BYD lève le voile sur sa nouvelle Qin L, une voiture hybride rechargeable haut de gamme qui fera ses premiers pas dans quelques jours au salon de Pékin. La Qin L nous montre son poste de conduite, qui fait la part belle au confort et à la technologie. De quoi mettre un terme aux idées reçues sur les voitures chinoises.

Si vous être un fidèle lecteur de Survoltés, vous devez sans doute avoir déjà entendu parler de BYD. Et pour cause, le constructeur chinois fut brièvement le numéro 1 mondial de la voiture électrique en début d’année, devançant alors Tesla.

Un poste de conduite très moderne

La firme, dont nous avions pu découvrir les dernières technologies lors d’un voyage en Chine a à cœur d’inonder le marché européen avec ses véhicules, dont la Seal ainsi que sa version SUV dont nous avions pris le volant quelques mois plus tôt. Bien sûr, le constructeur mise sur ses voitures électriques, comme la Dolphin, l’Atto 3 ou encore le Tang, mais pas seulement. Car il affirmait vouloir également commercialiser des autos hybrides rechargeables sur le Vieux Continent dans le futur.

Et ce même si cette motorisation a été vivement critiquée par l’ONG Transport & Environment, car plus polluante qu’annoncé. Mais qu’importe, car cette alternative possède un potentiel important pour la firme, dont nous avons essayé l’incroyable 4X4 capable de rouler sur l’eau. Ce dernier se dote d’un moteur électrique, associé à un bloc essence faisant office de prolongateur d’autonomie. Mais voilà que BYD vient de lever le voile sur sa dernière création en date, une voiture hybride rechargeable connue sous le nom de Qin L.

C’est sur sa page Weibo que le constructeur basé à Shenzhen nous montre une série de photos officielles montrant le poste de conduite de sa nouvelle berline PHEV. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier se montre très moderne et haut de gamme, et qu’il n’a rien à envier aux créations européennes, bien au contraire. Nous retrouvons un grand écran tactile, dont la diagonale n’a cependant pas été détaillée. Ce dernier nous rappelle celui proposé par Tesla dans ses voitures, de la Model 3 à la Model S et qui mesure 15 pouces.

On ne sait pas non plus si la dalle numérique de la Qin L sera compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, mais ce sera probablement le cas si la voiture fait un jour son arrivée en Europe. L’écran est associé à un grand combiné numérique qui semble adopter des graphismes très simples et épurés. Ce dernier devrait indiquer toutes les informations importantes pour la conduite, telles que la vitesse ou encore le niveau de batterie restant. BYD ne précise pas encore si la voiture sera équipée d’un affichage tête-haute, mais cela est très probable.

Une grande berline confortable

Globalement, la présentation du poste de conduite est très sobre et dépouillée, puisque la plupart des boutons physiques sont ici remplacés par des commandes directement intégrées à l’écran. Ce qui peut cependant rendre la conduite dangereuse, alors que l’on sait que le tout-tactile n’est pas toujours recommandé. On note cependant la présence de quelques touches sur le volant ainsi sur sur la console centrale, qui se dote d’un impressionnant levier de vitesse fait en cristal. De quoi nous rappeler les productions haut de gamme de Volvo, entre autres.

On remarque également qu’une station de charge pour smartphone à induction est disponible pour le conducteur, tandis que des prises USB-C devraient aussi faire partie de la dotation. Mais il faudra attendre avant d’en savoir un peu plus. Au total, pas moins de cinq personnes pourront prendre place à bord de cette BYD Qin L, qui affiche un empattement généreux de 2,79 mètres. Le tout pour une longueur de 4,83 mètres, 1,90 mètre de large et 1,50 mètre de haut. Des dimensions assez généreuses pour la berline, issue de la gamme Dynastie du constructeur chinois.

Cette dernière embarque une motorisation hybride rechargeable DM-i de cinquième génération, avec un choix de deux batteries d’une capacité de 10,08 et 15,87 kWh. De quoi offrir une autonomie en mode 100 % électrique de 60 à 90 kilomètres selon le cycle CLTC. Ce qui donne environ 51 à 76,5 kilomètres avec le cycle WLTP européen. Pour l’heure, le constructeur ne dévoile pas encore la puissance de sa berline, qui fera ses premiers pas lors du salon de Pékin qui va bientôt ouvrir ses portes.