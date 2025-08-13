« Amusante et pratique » : voici la première tablette signée BYD, et elle pourrait arriver en Europe

Où s’arrêtera BYD ? Numéro un mondial des voitures électriques, le géant chinois vient d’annoncer une… tablette tactile. Elle arrivera sur le Fang Cheng Bao Tai 7, un SUV hybride qui pourrait bien arriver en Europe.

Jusqu’à présent, BYD se contentait d’innover dans le domaine des voitures électriques et hybrides, notamment via des recharges à 1 MW, des suspensions permettant de faire « danser » des voitures ou des coupés électriques de 3 000 ch.

L’automobile ne semble désormais plus suffisante pour le nouveau numéro 1 mondial de la voiture électrique, puisque BYD vient d’annoncer sur Weibo l’arrivée prochaine de sa première tablette connectée, développée en interne.

Une arrivée sur un SUV hybride

À vrai dire, on ne sait pas encore grand-chose de cette tablette, sinon qu’elle promet une « connexion fluide entre le véhicule et l’appareil », des « divertissements variés » et des interactions « amusantes et pratiques ».

Aucun mot, par exemple, sur les caractéristiques techniques de la tablette ou sur les composants électroniques utilisés. Seule certitude : elle sera fournie avec le Fang Cheng Bao Tai 7, un SUV hybride qui sortira au quatrième trimestre 2024.

Bientôt en Europe ?

Pour rappel, Fang Cheng Bao fait partie de la galaxie BYD, en compagnie de Denza, orienté premium, et Yangwang, dédiée aux voitures de grand luxe.

Peut-on imaginer ce Tai 7 rouler un jour en Europe ? Ce ne serait pas si étonnant : BYD lance actuellement Denza en Europe (France incluse), et a présenté le Fang Cheng Bao 5 à Goodwood cette année sous le sigle Denza B5.

Quant aux tablettes, certaines grandes routières allemandes, comme la BMW i7 ou la Mercedes-Benz EQS, en disposent déjà. Elles servent de « centre de commande » pour les passagers arrière, leur permettant de gérer les médias, la climatisation ou les réglages des sièges. Une fonction qu’on retrouve également chez Tesla, mais au travers d’un écran fixe.