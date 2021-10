Pourquoi ce nouvel objectif Canon n’est comme aucun autre

Canon a présenté un objectif avec deux lentilles pour permettre de capturer des séquences vidéo en 3D à 180 degrés.

Pour filmer des séquences en réalité virtuelle avec de la 3D, il n’y a pas 50 solutions. La plupart des réalisateurs optent pour une monture avec deux caméras, chacune associée à son propre objectif, ou pour des caméras dotées de plusieurs capteurs photo. De quoi permettre un petit décalage entre les deux capteurs et permettre ainsi d’émuler la vision humaine. De son côté, Canon va encore plus loin et propose désormais une solution clé en main.

Il ne s’agit pas d’une nouvelle caméra, mais simplement d’un nouvel objectif pour appareil photo, le Canon RF 5,2 mm f/2,8 L Dual Fisheye. Pour comprendre ce qui se cache derrière cette optique, il suffit de se plonger dans son appellation. On a donc droit à une distance focale de 5,2 mm qui va permettre un champ de vision extrêmement large. C’est pourquoi on parle de fisheye, avec la déformation logique dans les bords de l’image. Généralement, on parle de grand-angle pour des optiques inférieures à 50 mm et d’ultra grand-angle en deçà des 20 mm. Ici, on est donc à 5,2 mm. Pour l’ouverture focale, Canon propose ici une ouverture focale de f/2,8 permettant de faire entrer beaucoup de lumière jusqu’au capteur.

Un objectif réservé à un seul appareil photo

Mais le plus intéressant réside dans l’aspect « Dual Fisheye ». On n’a en effet pas une, mais bien deux optiques sur cet objectif. De quoi permettre une capture de l’image en 3D stéréoscopique comme l’indique Canon dans son communiqué : « En tant que premier objectif dual fisheye capable de filmer en VR 3D stéréoscopique à 180° sur un unique capteur, la complexité de la production en réalité virtuelle et la capacité de voir du contenu sont grandement améliorés pour les professionnels expérimentés et les nouveaux venus ».

Bien qu’il s’agisse d’une optique apparemment classique avec une monture Canon RF, l’objectif n’est cependant compatible qu’avec un seul boîtier du constructeur japonais, le Canon EOS R5. Il faut dire que pour l’utiliser, il faudra mettre à jour le boîtier afin qu’il soit capable d’analyser les images et de séparer celles venant des deux lentilles.

S’adressant avant tout aux professionnels de l’image, l’objectif VR de Canon sera proposé à un prix plutôt élevé de 1999 dollars. Il sera disponible à la fin du mois de décembre prochain.