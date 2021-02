Canon lance son EOS M50 Mark II en France, avec des accessoires pour tous les goûts

Présenté en octobre dernier, le Canon EOS M50 Mark II se veut un appareil hybride idéale pour s'initier à la vidéo, être utilisé en webcam ou se filmer pour des vlogs. Et il arrive avec une large gamme d'accessoires qui devrait ravir les créateurs de contenus.

En octobre dernier, Canon présentait officiellement son EOS M50 Mark II, un nouvel appareil photo hybride succédant au Canon EOS M50 lancé en 2018. Ce jeudi, le constructeur japonais a finalement dévoilé davantage d’information sur son nouveau boîtier hybride, et notamment sa disponibilité en France.

Pour rappel, le Canon EOS M50 Mark II reprend un format assez proche du modèle lancé il y a trois ans. Il s’agit ainsi d’un appareil photo hybride plutôt axé sur l’entrée de gamme. L’appareil est ainsi doté d’un capteur APS-C de 24,1 MP, comme son prédécesseur. Il est par ailleurs capable de monter jusqu’à une sensibilité de 25 600 ISO et sa vitesse d’obturation peut aller jusqu’à 1/4000 seconde. Pour le mode rafale, le boîtier de Canon propose jusqu’à 7,4 images par seconde avec suivi d’autofocus et 10 images par seconde sans.

Mais c’est surtout dans le domaine de la vidéo que Canon a orienté son boîtier. L’EOS M50 Mark II est en effet conçu pour les streamers qui souhaiteraient s’en servir en guise de webcam, pour les vidéastes qui souhaiteraient aller plus loin que les vidéos capturées au smartphone, ou pour les créateurs de contenus en général. À ce titre, l’appareil permet l’enregistrement de séquences vidéo en 4K jusqu’à 25 images par seconde ou en Full HD jusqu’à 60 images par seconde. Un mode 120 FPS est également proposé en 720 p et on va aussi retrouver la possibilité de capturer des vidéos verticales, pratiques pour TikTok ou les stories Instagram par exemple. Pour l’encodage vidéo, il faudra cependant se contenter du h264 en 4:2:0 8 bits et sans mode log, réservé aux modèles haut de gamme.

Des kits pour tous les goûts

Mais là où Canon veut particulièrement séduire les créateurs de contenus, c’est avec les kits proposés. Contrairement à la plupart des boîtiers, la firme japonaise ne se contente pas ici de proposer un kit avec boîtier et objectif, mais va lancer plusieurs packs avec différents accessoires en fonction des besoins de chacun.

Le premier kit, baptisé Home Office Kit vise à proposer une solution aux personnes en télétravail ayant besoin d’une caméra pour les appels visio. Il est proposé à 789 euros avec le boîtier, un objectif EF-M 15-45 mm, un GorillaPod, un câble USB, un câble d’alimentation et un coupleur secteur.

Le second kit vise quant à lui les vlogueurs et, pour un prix de 799 euros, intègre le boîtier et l’objectif, le GorillaPod, mais aussi une carte SD de 32 Go et un micro Rode.

Enfin, le dernier kit proposé vise quant à lui les streamers. Commercialisé à 999 euros, il intègre un micro Rode, une clé USB d’acquisition Atomos Connect, un GorillaPod, un coupleur secteur, un câble HDMI, un câble d’alimentation et un objectif EF-M 15-45 mm.

Pour les personnes ne souhaitant pas ces accessoires, le Canon EOS M50 Mark II sera proposé boîtier nu au prix de 609 euros. L’appareil sera également commercialisé en kit classique avec un objectif EF-M 15-45 à 729 euros, un EF-M 15-45 et un EF-M 55-200 à 959 euros ou un EF-M 18-150 à 979 euros.