Les vélos électriques n’auront bientôt plus peur des angles morts avec ce nouveau système

Le constructeur allemand de vélos électriques haut de gamme Canyon prévoit l’arrivée de la technologie V2X afin d’améliorer la sécurité vis-à-vis des autres véhicules. Voici comment son système fonctionnera.

Dans le domaine de la voiture, difficile de suivre l’évolution des technologies, notamment en termes de connectivité. Au sein de l’industrie du vélo, c’est plus calme. En se limitant souvent à de la géolocalisation, envoi d’alertes bugs et défaillance, ou des assistances intelligentes façon Iweech. Mais on s’inspire également de l’auto à l’instar de Canyon. La firme allemande avait déjà imaginé un véhicule intermédiaire en 2020, mais ici, c’est le système V2X qui arrive sur les VAE, en partenariat avec l’entreprise Autotalks comme on peut le découvrir dans le communiqué de presse.

Le V2X sur un vélo électrique, pour quoi faire ?

Déjà, c’est quoi le V2X ? Ce single signifie “Vehicle to X”, soit une connectivité entre le véhicule (ici le vélo) et un autre appareil. Le “X” peut être un véhicule (V2V), le réseau électrique pour la recharge bidirectionnelle (V2G) ou encore un objet à alimenter (V2L). Ici, le but est de faire communiquer les vélos Canyon avec les autres véhicules proches, afin de les alerter de situations dangereuses. Plus précisément, il s’agit d’envoyer une notification de la présence d’un vélo dans les angles morts d’un camion, ou encore prévenir un automobiliste s’engageant dans une intersection au passage d’un vélo.

Canyon affirme aussi que “la technologie sera capable de réduire automatiquement la vitesse ou éviter d’ouvrir une portière lors du passage d’un vélo”. Bref, l’intérêt de la technologie V2X est de rendre le cycliste plus visible des autres conducteurs en toutes occasions, en le protégeant davantage, sans altérer la conduite du vélo.

La technologie V2X pas avant 2026 sur les VAE Canyon

Hélas, ce ne sera que “dans le futur”, le fabricant allemand évoquant la fin de l’année 2026 pour l’intégration d’un tel système. Sachez que Canyon et Autotalks ne sont pas seuls sur le V2X à vélo.

Car Audi a dévoilé un tel système pour ses voitures interagissant avec les cyclistes, et le français Velco y travaille également. Ce dernier évoque en plus le changement d’itinéraire en fonction de la circulation ou de la météo.

