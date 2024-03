Test du fauteuil Corsair TC100 Relaxed : pas besoin de débourser des milliers d’euros pour une chaise gaming

Est-ce qu'un fauteuil gaming à petit prix est intéressant ? Nous avons testé la chaise Corsair TC100 Relaxed pour se faire une idée.

Un bon fauteuil de bureau, c’est important lorsque l’on passe de nombreuses heures devant son ordinateur, que ce soit pour jouer ou travailler. Mais tout le monde n’a pas le budget pour s’acheter une Razer Fujin Pro ou une chaise ergonomique Herman Miller. Fort heureusement, il existe d’autres types de chaises, comme la Corsair TC100 Relaxed.

Ce fauteuil typé « gaming » est proposé à 220 euros et nous l’avons testé durant plusieurs mois pour vous livrer un avis complet.

Fiche technique de la Corsair TC100 Relaxed

Matériau du fauteuil : cadre en acier, assise et dossier en tissu ou en cuir de polyuréthane

Accoudoirs : 2D

Inclinaison max : 160°

Soutien lombaire : Coussin

Charge max : 120 kg

Taille recommandée : jusqu’à 188 cm

Ce test a été réalisé avec un fauteuil gaming Corsair TC100 Relaxed offert à la rédaction de Frandroid par la marque.

Un montage simple, à condition de trouver le code

Le premier contact avec une chaise, gaming ou non, c’est le déballage du carton et son montage. Ici, l’expérience est à la hauteur de ce que l’on peut attendre du prix. C’est plutôt simple, mais sans fioritures.

Oubliez le(s) gant(s) pour éviter de se salir les doigts avec la graisse des pistons, oubliez la notice cartonnée ou tous les petits éléments de ce genre que l’on peut trouver sur le segment premium. J’ai d’ailleurs été très surpris de ne pas trouver de notice de montage du tout dans le carton de ce siège gaming, avant de repérer sur le carton un QR Code avec un logo de livre. Grâce à mon QI à quatre chiffres digne de la série télévisée HPI, j’ai rapidement fait le rapprochement entre ce petit dessin et la notice de montage, mais il n’est pas difficile de passer à côté.

Autre point de friction possible : le PDF téléchargé par ce biais est entièrement en anglais. Les dessins donnent évidemment des indications suffisantes, mais ils sont agrémentés de nombreuses notes rédigées dans la langue de Taylor Swift.

En dehors de ces petites surprises, il ne m’a fallu qu’environ 30 à 40 min pour monter seul ce fauteuil au milieu de l’open space, en prenant le temps de répondre à mes collègues qui se moquaient de moi, et ce sans la moindre difficulté. Les instructions sont claires et tout s’emboîte parfaitement. Seul le coussin lombaire m’a posé souci puisque la notice précise seulement « ajoutez les coussins pour la nuque et les lombaires » sans plus de détails, et le passage des élastiques permettant son réglage n’est pas évident.

L’attache du coussin haut de la Corsair TC100 Relaxed // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Les attaches des coussins de la Corsair TC100 Relaxed // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Malgré son petit prix, le Corsair TC100 Relaxed intègre quelques vis de rechange, on ne sait jamais ce qui peut arriver.

Un design de chaise gaming

Corsair propose sa TC100 Relaxed en deux finitions : tissu ou similicuir. C’est cette dernière que nous avons reçue, bien que je doive avouer que j’ai tendance à éviter le cuir et ce qui s’en approche pour mes fauteuils pour une question de chaleur et de durée dans le temps. Après plusieurs mois d’utilisation, rien ne laisse cependant présager que les finitions s’effilochent à l’avenir… à voir. Quant à la chaleur, le thermostat n’est pas encore monté assez haut pour que cela puisse me paraître désagréable.

Lors du montage, Corsair nous fait imbriquer des caches en plastique pour masquer toute la visserie. Le plastique est fin, l’ensemble aurait pu être modelé de façon plus esthétique, mais c’est là un goût personnel et le tout est bien fixé, sans le moindre jeu. Alors certes, on peut mieux faire, mais dans cette fourchette de prix, on ne va certainement pas s’en plaindre.

Corsair TC100 Relaxed // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Corsair TC100 Relaxed // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En dehors de ce détail, la Corsair TC100 Relaxed ne jure pas, c’est un siège gaming comme on a pu en voir des dizaines, voire des centaines auparavant. Pour ma part, je trouve les ailettes au niveau des épaules un peu grandes, mais elles ont l’avantage d’être confortables lorsqu’on se tient avachi sur un accoudoir.

Côté esthétique, on peut noter plusieurs types de motifs : des hexagones irréguliers, des carrés avec un petit (très petit) effet carbone, des points ou juste une texture lisse. Cela apporte un habillage plus complet que si le cuir avait été entièrement lisse.

Notons par ailleurs que rien ne craque ni ne grince, que ce soit au quotidien ou lors des réglages. Le seul bruit émis par la TC100 est celui du frottement du cuir.

Très peu de réglages disponibles

Pour ce qui est des réglages, la Corsair TC100 Relaxed se contente du minimum, il fallait s’y attendre. Bien évidemment, on retrouve en priorité le réglage de la hauteur de l’assise (de 45 à 55 cm), ainsi que l’inclinaison du dossier qui s’étend de 90 à 160°. La chaise est d’ailleurs particulièrement stable dans toutes les positions. On peut taper sa meilleure sieste à 160° sans avoir peur de se retourner trop violemment durant un cauchemar et d’embarquer le siège dans un fracas désagréable.

S’il était besoin de le préciser, le balancement de l’assise et du dossier est synchrone. Le mouvement asynchrone n’est disponible que sur des modèles bien plus chers.

Les accoudoirs sont présentés comme 2D, c’est-à-dire qu’ils peuvent se régler dans deux directions différentes. En l’état, c’est vrai, mais un peu trompeur. Ils peuvent bien se régler en hauteur en un clic, avec une plage de 7 cm, mais ce réglage de 7 cm entre les deux accoudoirs (45 à 52 cm) se réalise à l’installation en rapprochant plus ou moins les vis.

Le levier situé sous l’assise, permettant de régler la hauteur du siège, permet aussi de verrouiller ou de débloquer le balancement de la chaise. Il est cependant impossible de la verrouiller autrement qu’en position horizontale.

Enfin, le support de nuque est un coussin et ne se règle donc pas vraiment. De même, le soutien lombaire est un simple coussin qui a toutefois l’avantage de se régler en hauteur, ce qui est déjà très bien à ce tarif. Il faut cependant aimer avoir à régler la hauteur du coussin à chaque changement de position.

Un confort sommaire

Avec 52 cm de largeur entre les accoudoirs, dont 36 cm entre les renforts (plutôt 45 cm si on prend vraiment la partie qui remonte vraiment) et une profondeur de 50 cm, on peut dire qu’on ne se sent pas à l’étroit dans la TC100 Relaxed. Quel que soit votre gabarit (dans la limite des 120 kg supportés par la chaise), vous devriez vous sentir bien.

On reste cependant sur un siège d’entrée de gamme et cela se ressent forcément, même si Corsair a plutôt bien travaillé sa copie. Le réglage des coussins est un véritable problème et l’assise n’est pas particulièrement confortable, malgré le fait qu’elle soit très moelleuse.

De fait, durant mon test, j’ai eu l’impression de régulièrement changer de position afin d’essayer de me replacer confortablement. De quoi finir par adopter des positions parfois très peu ergonomiques.

Bon point en revanche pour les accoudoirs qui sont rembourrés d’une mousse assez rigide pour assurer un bon support et assez tendre pour rester confortable après des heures d’utilisation.

Les roulettes

Comme la plupart des chaises de bureau, la Corsair TC100 Relaxed possède cinq roulettes de 65 mm en plastique dur. Faciles à installer, elles glissent très bien sur la moquette de l’open space sans bloquer.

Sur du parquet, elles roulent encore mieux ! Attention, si le sol de votre bureau est légèrement en pente, vous risquez de devoir gainer pour vous maintenir stable.

Prix de la Corsair TC100 Relaxed

La Corsair TC100 Relaxed est commercialisée au prix conseillé de 219,90 euros sur le site de la marque. Il faut cependant rester à l’affut des promotions et on peut par exemple la trouver à l’heure de la rédaction de ces lignes à 185,99 euros sur Amazon en version tissu.