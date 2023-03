Cowboy rend plus malin l’un de ses vélos électriques grâce à cette fonction pratique

La marque belge Cowboy a levé le voile sur une toute nouvelle fonctionnalité répondant au nom d’AdaptivePower. Uniquement déployée sur les Cowboy 4 et Cowboy 4 ST, cette dernière permet aux vélos de « penser par eux-mêmes ».

Le constructeur de vélos électriques connectés Cowboy dévoile une nouvelle fonctionnalité exclusive à ses CB4 et CB4 ST, les modèles dernière génération de son catalogue. Ici, l’idée est de leur apporter une nouvelle dose d’intelligence, afin de s’adapter toujours plus aux cyclistes et à la typologie de leur trajet.

Cette fonction se nomme « AdaptivePower ». L’entreprise belge se montre peu bavarde à son égard dans le communiqué de presse envoyé à la rédaction. Pour elle, ce système permet à ses vélos de « penser par eux-mêmes ». Heureusement, la marque apporte quelques précisions intéressantes.

Mieux comprendre la typologie du terrain

Plus précisément, cette technologie « détecte l’environnement du cycliste (pentes, conditions climatiques…) ajustant la puissance pour un trajet sans encombre et des performances améliorées ». Sur un dénivelé positif par exemple, on imagine qu’un Cowboy 4 sera en mesure de comprendre l’inclinaison de la route, et de délivrer plus de puissance en conséquence.

Pour aller plus loin

Vélos électriques : on a visité la toute première boutique de Cowboy à Paris et c’est beau

Ce faisant, un utilisateur ou une utilisatrice bénéficiera d’un coup de boost toujours opportun sur ce type de route. Quant aux conditions climatiques évoquées, Cowboy ne cite aucun cas d’usage précis. La bonne nouvelle, c’est que Frandroid va avoir la chance de tester cette fonction aux côtés de la marque, pour vous apporter un premier retour d’expérience.

Pour Tanguy Goretti, cofondateur et directeur technique, l’objectif est « de rendre le vélo aussi simple que possible tout en restant focalisé sur les sensations de conduite, ce qui signifie que le cycliste monte sur le vélo et roule exactement comme sur un vélo normal, sans avoir à se soucier des boutons ou des vitesses », explique-t-il.

Pour aller plus loin

Cowboy 3 et 4 : la marque baisse le prix de ses vélos électriques en se remettant au reconditionné

Et de poursuivre : « AdaptivePower est le résultat de cette évolution – la conduite qui permet au vélo de penser par lui-même en temps réel ». Cette nouveauté sera déployée via une mise à jour logicielle à distance. Pour rappel, les Cowboy 3 n’en profiteront pas : seuls les CB4 y ont droit.

Trois nouveaux coloris

Par ailleurs, le Cowboy 4 ST – celui avec le cadre ouvert que nous avions testé – se pare de trois nouveaux coloris du plus bel effet (comme c’est souvent le cas avec Cowboy) : Figue, Lavande et Argile. Ils s’inviteront aux côtés des coloris Sable et Noir déjà disponibles sur le catalogue du fabricant.

Cowboy en profite au passage pour faire un petit bilan financier de son année 2022, qui fut tout bonnement la meilleure de son histoire « avec un chiffre d’affaires de 41 millions d’euros et une croissance des ventes multipliée par 2,7 d’une année sur l’autre. Nous enregistrons d’ores et déjà un très bon nombre de ventes en 2023 », apprend-on.

Un nouveau modèle Cowboy en 2023

Les promotions extraordinaires appliquées au Cowboy 3 pendant le Black Friday ont probablement aidé à cela. Adrien Roose, cofondateur et PDG, évoque aussi un « nouveau financement pour soutenir nos derniers développements de produits ». Car 2023 devrait effectivement être chargé, avec « de nouveaux modèles » à venir. Avec un Cowboy 5 à l’horizon ?

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.