Vélo électrique Cowboy : une (petite) page se tourne

La marque de vélos électriques connectés Cowboy annonce quitter son showroom du magasin Le Bon Marché (LBM), à Paris. Une petite page qui se tourne après deux années de bons et loyaux services. Le fabricant de VAE s’appuie désormais sur sa vingtaine de magasins partenaires parisiens.

Source : Cowboy

« Toutes les bonnes choses ont une fin, et nous faisons nos adieux à notre showroom situé dans l’emblématique magasin Le Bon Marché (LBM) à Paris ». Sans tourner autour du pot, c’est par ces mots que Cowboy nous annonce son départ de LBM dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Pour aller plus loin

« C’est plus intéressant pour nous de baisser les prix » : le patron de Cowboy nous rassure sur l’avenir de ses vélos électriques

Son showroom a été inauguré en juin 2022 : Frandroid y était. À l’époque, l’objectif était d’accroître sa visibilité auprès du grand public, de renforcer les liens avec sa communauté au travers d’événements divers, d’organiser des essais de vélos électriques pour les plus curieux et plus curieuses ou encore de lancer de tout nouveaux produits inédits.

Cowboy reste très présent à Paris

Pour autant, Cowboy ne quitte absolument pas Paris, son deuxième plus gros marché. La marque reste présente avec une vingtaine de magasins partenaires aussi bien pour tester sa gamme de vélos électriques que pour bénéficier d’une assistance technique et d’un service de réparation. La liste des partenaires est disponible sur ce lien.

Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

Il reste regrettable de voir Cowboy quitter un tel lieu que Le Bon Marché, où l’entreprise bénéficiait une magnifique vitrine pignon sur rue. Lors de nos quelques passages au showroom, on ne comptait plus vraiment le nombre de passants interpellés par les VAE du constructeur, connu et reconnu pour leur style épuré et moderne.

Ce que l’on espère

Selon nos informations, ce départ n’est pas intrinsèquement lié à des questions financières, mais plutôt à une décision du Bon Marché, en quête de changement et de renouvellement. On espère maintenant que Cowboy franchira bientôt un nouveau cap avec l’ouverture d’une véritable boutique physique.