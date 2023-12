Pourquoi la disparition inquiétante de la Dacia Spring électrique est en fait une bonne nouvelle

Le constructeur roumain Dacia vient de supprimer de son catalogue la Spring, son petit modèle de voiture électrique abordable. Évidemment, l'arrivée du bonus écologique 2024 n'est pas étranger à cette action, mais il semblerait qu'en interne, Dacia fourbisse ses armes...

Vous ne l’avez très certainement pas manqué la semaine dernière, et nous vous en avons fait l’écho chez Survoltés, le gouvernement a présenté une liste de voitures éligibles au bonus écologique en 2024.

Sans surprise, la Dacia Spring n’y est pas, pour la simple et bonne raison qu’elle est fabriquée en Chine. Pour rappel, l’État a décidé de redéfinir les contours des règles du bonus pour 2024, en intégrant des critères plus précis, tels que les matériaux utilisés, le type de batterie, la consommation énergétique de l’usine ou encore l’impact du transport du véhicule.

Autrement dit, cette mesure vise à éliminer les voitures produites en Chine, à savoir la MG4 par exemple, ou encore la Tesla Model 3. Deux modèles qui se vendent particulièrement bien en France d’ailleurs.

De ce fait, sans le bonus de 5 000 euros, la Dacia Spring n’a plus grand intérêt puisque son succès résidait justement via un prix bas (15 800 euros, bonus déduit). Aujourd’hui, avec le tarif actuel et sans bonus, elle s’affiche au même prix que la nouvelle Citroën ë-C3, un véhicule nettement plus polyvalent. Même en interne au groupe Renault, il y aurait eu match avec la future Renault 5 E-Tech, là encore un modèle largement plus séduisant sur le papier.

Partir pour mieux revenir

Mais sans crier gare, Dacia vient purement et simplement de supprimer la Spring de son catalogue. Mais pourquoi ? Que les amateurs de la Spring se rassurent, la voiture ne quitte pas définitivement la scène. En effet, il s’agit d’une solution de transition en attendant que Dacia trouve des solutions pour maintenir des tarifs attractifs.

Dacia explore différentes options pour rester dans la course. Si la prime du bonus écologique est relevée à 7 000 euros par le gouvernement, la marque envisage de réduire les prix pour rester compétitive. Ce serait une première, puisque depuis son lancement en 2021, les prix de la Spring n’ont cessé de grimper, avec 3 810 euros d’augmentation.

L’autre possibilité, ce serait de compenser le bonus en interne, suivant l’exemple des marques du groupe Stellantis et de Volkswagen en Allemagne. De quoi sérieusement rogner sur la marge de la voiture. Dacia pourrait également opter pour des remises conséquentes, à l’instar de MG qui se dirige vers cette stratégie en France en 2024 pour permettre à la MG4 de rester compétitive.

Le financement comme solution salvatrice ?

Cependant, selon un porte-parole de la marque qui s’est exprimé dans les colonnes de nos confrères de l’Argus, la stratégie privilégiée serait probablement de jouer sur les montants des loyers dans le cadre d’offres de location (LOA/LLD). La Spring fera, dans tous les cas, son retour au catalogue le 5 janvier 2024.

Rappelons également que la Dacia Spring aura le droit à une petite cure de jouvence en 2024, avec un restylage prévu en septembre. Les motorisations électriques de 44 et 65 ch devraient être conservées, avec une batterie légèrement améliorée atteignant près de 30 kWh, offrant environ 200 km d’autonomie pour la variante d’entrée de gamme.