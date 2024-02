Cette sacoche vélo Decathlon veut vous faciliter la vie pour vos futures escapades estivales

Au travers de sa marque Riverside, Decathlon dégaine une nouvelle sacoche vélo de 2 litres. Non imperméable, elle n’en reste pas moins utile pour y caler quelques effets personnels et autres matériels pour votre biclou.

Petit à petit, la France sort de l’hiver et entrera d’ici peu dans le printemps, où les douces températures vont pousser certains et certaines à sortir leur vélo électrique ou musculaire pour quelques escapades bucoliques. Être correctement équipé pour ce type de sorties qui peuvent parfois durer plusieurs heures est un atout non négligeable.

En février, Decathlon a eu le flair de renouveler ou lancer plusieurs de ses accessoires vélos spécifiquement taillés pour le VTC et le cyclotourisme. C’est le cas de la sacoche Riverside « SACOCHE VELO DE CADRE HALF-FRAME 2 LITRES », telle qu’elle est nommée sur le site officiel du groupe français. Le tout affublé de l’annotation « Nouveauté ».

Deux poches et un filet

D’une contenance de 2 litres, cette sacoche n’a pas pour vocation d’accueillir toute votre garde-robe. Mais plutôt des effets personnels ou du matériel vélo que vous souhaitez avoir à disposition, puisque cet accessoire se fixe justement au niveau du cadre. Pour ce faire, trois sangles velcro et deux sangles de serrage sont mises à votre disposition.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

Compatible avec les vélos de taille XS, S, M ,L et XL, cette sacoche dispose de deux poches : une plaquée sur le côté ; une autre, plus grande, qui dispose d’un filet intérieur, d’un porte-clés et d’une sangle élastique pour une pompe. Enfin, un filet extérieur est aussi de mise pour y ranger des déchets par exemple.

Attention à la pluie

Attention : cet accessoire n’est pas imperméable. Il ne protégera donc pas vos affaires en cas de pluie. En revanche, quelques bandes réfléchissantes ont été astucieusement ajoutées pour renforcer votre visibilité auprès des autres usagers – et notamment les voitures -, lorsqu’il fait nuit. Toujours bon pour votre sécurité.

Disponible en coloris violet-néo, cette sacoche Riverside est vendue au modeste prix de 30 euros, pour une garantie de 2 ans. Comme le montrent les photos de Decathlon, elle peut aussi bien être installée sur la barre principale du cadre, ou bien juste en dessous.