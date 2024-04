Vélo : comment cette filiale de Decathlon a dompté la grande crise de 2023

La plateforme de vente Alltricks, notamment spécialisée dans le vélo et filiale du groupe Decathlon depuis septembre 2019, a enregistré une croissance de presque 5 % en 2023. Un petit exploit eu égard à la conjoncture économique très défavorable observée dans la filière l’an passé.

Certes, le secteur du vélo a souffert en 2023, mais il y a aussi des bonnes nouvelles à se mettre sous la dent. En témoignent les chiffres prometteurs d’Alltricks, plateforme de vente en ligne spécialisée dans le vélo mais aussi la course à pied et l’outdoor, qui a enregistré une croissance d’environ 5 % en 2023, annonce la marque dans un post LinkedIn.

Pourquoi ceci est un petit événement ? Car beaucoup de grands acteurs ont subi la conjoncture délicate de l’an passé, marquée par une baisse de la demande, l’inflation et diverses crises géopolitiques entravant parfois les lignes d’approvisionnement. Le cas critique d’Accell Group, n° 1 du vélo en Europe, est symptomatique de cette crise.

Des investissements porteurs

En Europe, les chiffres sont d’ailleurs probants : le Vieux continent n’avait pas importé aussi peu de vélos depuis 10 ans. Au passage, les sites marchands spécialisés dans le cycle ont eux aussi grandement souffert, à l’image de Signa Sports United (propriétaire de Wiggle CRC, Bikester, Probikeshop, Farrhad.de), dont la maison mère a fait faillite.

Pourtant, un irréductible site nommé Alltricks fait bel et bien de la résistance. Cette croissance s’explique par plusieurs investissements importants qui ont visiblement porté leur fruit. À commencer par Troc Vélo, spécialisé dans la vente de vélos d’occasion et racheté en mars 2021, qui a enregistré pas moins de 274 000 annonces.

Le service « Second Life » a le vent en poupe

Depuis novembre 2023, un nouvel entrepôt de 25 000 m2 a aussi ouvert ses portes, de quoi augmenter ses volumes globaux partout en France, et mieux répondre à la demande – en plus de ses 8 magasins physiques et 850 marques. Au total, plus de 6 millions d’articles ont été livrés (Alltricks et Troc Vélo), pour un chiffre d’affaires de 228 millions d’euros (+ 4,11 % par rapport à 2022).

En novembre 2022, Alltricks a également lancé un tout nouveau service nommé « Second Life ». Son principe ? Offrir une seconde vie aux vélos grâce au reconditionnement, et ce en rachetant les cycles de particuliers. Cette branche a tout bonnement augmenté son chiffre d’affaires de 70 % en 2023.

Pour rappel, Alltricks est une filiale de Decathlon depuis septembre 2019.