Test du Dell XPS 13 (2024) : un petit frère convaincant, mais dispensable du XPS 14

Dell a fait un choix en 2024 pour ses PC portables : enfin assumer son nouveau design jusqu’au bout, au lieu de le cantonner à des modèles « Plus ». C’est ainsi que les Dell XPS 14 de 2024 sont arrivés, comme la « nouvelle » vague du constructeur. Pourtant, la marque n’abandonne pas pour autant la diagonale qui a fait son succès, et sort du même temps le Dell XPS 13 de 2024. Sensiblement la même chose, mais avec un pouce de moins. Certes, mais pourquoi ?

Modèle Dell XPS 13 9340 (2024) Dimensions 295,3 mm x 14,8 mm Définition 2880 x 1800 pixels Technologie d'affichage OLED Écran tactile Oui Processeur (CPU) Core Ultra 7 165H Puce graphique (GPU) Intel ARC Graphics Mémoire vive (RAM) 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go Mémoire interne 512 Go, 1000 Go, 2000 Go, 4000 Go Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1170 grammes Profondeur 199 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Dell pour ce test.

Dell XPS 13 9340 (2024) Design

Et comme toujours nous avons le plaisir de retrouver ce nouveau design désormais signature de Dell, où le pavé tactile et le clavier se fondent à même l’armature de l’appareil comme si une seule pièce de verre était utilisée pour le construire. Le Dell XPS 13 fait une nouvelle fois la part belle à ce design, même s’il est plus compliqué à recommander sur ce modèle précis puisque la gamme « Plus » en a profité plus longuement que lui. C’est tout bête : si vous l’adorez, vous pouvez le retrouver sur les modèles précédents qui n’ont du coup pas pris une ride.

Le Dell XPS 13 garde ses forces : une finesse à toute épreuve, un gabarit vraiment passe-partout, et un poids très minime de 1,17 kilogramme qui font de lui un PC que l’on peut jeter et oublier dans un sac. Le format 13 pouces paraît quelque peu engoncé alors que les 14 pouces de ces dernières générations ont fait disparaître leurs bordures pour prendre sensiblement la même catégorie, mais si vous cherchez un vrai « petit PC », le Dell XPS 13 reste l’un de nos favoris.

Clavier et pavé tactile

Oui, malgré ce design, le clavier du Dell XPS 13 reste une valeur sûre. Les touches sont assez espacées et stables pour qu’à la frappe, on ne remarque pas réellement de différence entre une configuration classique et cette configuration. Sur ce modèle en particulier, ceci étant, on aurait aimé retrouver une distance d’activation plus large : ici, les touches s’enfoncent à peine pour être activées. Ça demande un petit temps d’adaptation, au même titre que les touches capacitives qui remplacent les Fn habituelles, mais ce n’est pas si gênant.

Le pavé tactile est toujours là, masqué par la grande plaque de verre qui remplit le bas du PC. Il est toujours d’une grande diagonale avec un clic efficace. Vraiment, on ne peut se lasser de ce design une fois l’avoir eu en main. Dell a pris le temps de peaufiner le tout pour que la transition soit sans heurts.

Connectique

Voilà le point sur lequel le Dell XPS 13 de 2024 ne réussit pas à nous convaincre. Un port USB-C Thunderbolt 4 à gauche, un autre à droite, et c’est terminé. Certes, la marque fournit des adaptateurs avec son PC, mais c’est une piètre excuse particulièrement sur une année où ses concurrents réussissent à réintégrer de nombreuses connectiques au sein de leurs ultrabooks. Deux ports USB-C, c’est beaucoup trop chiche, et ce nouveau design ne marche pas comme excuse de « prix à payer pour l’originalité ».

Webcam et audio

La webcam 1080p du Dell XPS 13 s’en tire très bien pour ce qui est de faire de la visioconférence. Le traitement logiciel assez agressif fourni par la marque ne viendra pas forcément offrir des conditions de tournage optimales pour des vidéos maison, mais saura toujours garder votre visage bien illuminé, peu importe les conditions.

Côté audio, l’ordinateur est bien moins impressionnant que ses frères. Ici, le son privilégie bien trop les aigus et oublie complètement les médiums, en prime d’avoir des basses tout simplement inexistantes. Le volume produit est haut, et le staging est réussi, mais ce n’est pas une configuration que l’on recommanderait pour écouter de la musique. Contentez-vous de vidéos YouTube en priorité avant de brancher un casque.

Dell XPS 13 9340 (2024) Écran

Notre modèle de test profite d’une dalle IPS LCD de 13,4 pouces de diagonale en définition 1920 x 1200 pixels, soit un ratio 16:10 aujourd’hui standard de l’industrie. L’écran est traité antireflet, et supporte un taux de rafraîchissement de 120 Hz bien qu’il soit réglé par défaut en 60 Hz.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous retrouvons une luminosité maximale de 527 cd/m², tout simplement excellente qui permettra en prime du traitement mate d’avoir une lisibilité à toute épreuve même en plein soleil. Le taux de contraste mesuré est de 2141:1, encore une fois absolument excellent pour cette technologie.

Côté calibration, nous avons par contre une petite déception. L’écran supporte 96,1% de l’espace sRGB, mais seulement 68,1% de l’espace DCI-P3. Aujourd’hui standard, ce gamut devrait être intégré à n’importe quelle configuration de 2024, et son absence est bien dommage. D’autant plus qu’en sRGB, la calibration est excellente avec une température de couleurs moyenne relevée à 6416K pour un Delta E00 moyen de 1,05 tout simplement parfait. En somme, le DECI-P3 aurait permis à cet écran d’être parfait ; sans lui, il manque définitivement quelque chose à cette expérience.

Dell XPS 13 9340 (2024) Logiciel

Nous avons désormais l’habitude chez Dell. Outre la préinstallation de ce petit démon de McAfee, le fabricant multiplie les logiciels en plus qui font surtout la publicité de son SAV professionnel. Autrement, le logiciel central MyDell fait très bien les choses pour simplifier l’accès aux réglages approfondis de la machine, et ce de manière claire pour le grand public.

La seule faiblesse est véritablement cette tendance à la multiplication des applis. Il faudra en effet passer par encore une autre application pour les mises à jour, une autre pour la mise en route basique, et encore une autre juste pour prendre des publicités dans la face. Il serait temps que Dell fasse du ménage sur ce point et centralise l’intégralité de son expérience.

Dell XPS 13 9340 (2024) Performances

Dans notre configuration de test, le Dell XPS 13 de 2024 est équipé du tout dernier Intel Core Ultra 7 155H, le dernier SoC de l’équipe bleu à 16 cœurs — 6 performances, 8 efficients, 2 ultra efficients — pour 22 threads pouvant turbo jusqu’à 4,8 GHz. Il est couplé à 32 Go de RAM LPDDR5 à 5200 MHz, et 512 Go de stockage en PCIe 4.0.

Là où le Dell XPS 14 peut être affublé d’une carte graphique basse consommation, ce Dell XPS 13 doit se contenter de la partie graphique Intel Arc certes bien plus performante que ses prédécesseurs, mais pas aussi optimisée.

Benchmarks

À 690 points en multi core pour 102 points en single core, notre test Cinebench 2024 nous confirme que la puce d’Intel est bien traitée et peut donc envoyer sa pleine puissante sans autre forme de procès. Sous PCMark 10, cela correspond à un score général de 6729 points attendu pour cette configuration. Avec toujours la même conclusion : la génération Core Ultra n’est pas vraiment plus performante que la précédente.

Génération IA oblige, on retrouve également un score de 276 points sous OpenVINO dans le test standardisé Procyon de la partie NPU du Intel Core Ultra. Un score dans le haut de la moyenne des ultrabooks, mais qui ne change pas grand-chose au manque d’expériences propulsées par l’IA actuellement. Dans notre benchmark Procyon de génération d’image sous Stable Diffusion 1.5, nous arrivons au score de 97 commun pour la partie Intel Arc.

Côté stockage, c’est la grosse déception. Si 4778 MB/s en lecture séquentielle est déjà en soi assez mauvais pour le PCIe 4.0 arrivé en fin de vie, cela faisait longtemps que nous n’avions pas eu un score de seulement 935MB/s en écriture séquentielle. Dell a de toute évidence été cherché des vieux stocks de 512 GB ici pour équiper son produit d’appel.

Refroidissement et bruit

Par contre, le refroidissement du Dell XPS 13 est superbement bien géré. Même poussés à fond, les ventilateurs se contentent de rester un bruit de fond pas particulièrement désagréable, et la configuration elle-même les 52°C à son point le plus chaud sous le châssis. Plus encore, les espaces où notre peau peut se reposer n’atteigne que les 40°C au maximum.

Dell XPS 13 9340 (2024) Autonomie

Le Dell XPS 13 de 2024 est équipé d’une batterie de 51 Wh, qui se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation de 45W en USB-C supportant la norme Power Delivery.

Avec un usage bureautique et la luminosité réglée à 50%, nous arrivons à environ 8/9 heures d’utilisation de la configuration. C’est la moyenne des ultrabooks de ces dernières années, mais nous savons également que le Core Ultra 7 et ses nouveaux cœurs ultra efficients sont capables de bien plus. Toujours est-il qu’avec un écran aussi lumineux, cela reste très correct.

Seul problème… Ce n’est pas particulièrement meilleur que les modèles précédents, à nouveau.

Dell XPS 13 9340 (2024) Prix et disponibilité

Le Dell XPS 13 de 2024 est officiellement disponible au prix de départ de 1549 euros, en promotion à 1299,36€ actuellement. Notre configuration de test vous réclamera 1849 euros.