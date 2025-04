Avec ou sans réduction de bruit, les nouveaux écouteurs Denon misent sur l’excellence audio

Denon enrichit sa gamme d’écouteurs sans fil avec les AH-C840NCW et les AH-C500W, deux modèles qui veulent offrir une bonne qualité audio, respectivement avec une fonction de réduction de bruit ou pas.

Denon AH-C500W et AH-C840NCW // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Denon vient d’annoncer la sortie de nouveaux écouteurs s’adressant à un large public. Si vous souhaitez un modèle qui vous mette dans une bulle avec la réduction des bruits environnants, le modèle AH-C840NCW est tout indiqué. Il propose effectivement plusieurs modes d’annulation du bruit pour s’adapter à différentes situations. Le mode transparent permet de rester attentif à son environnement sans avoir à retirer les écouteurs, une fonction particulièrement utile lors des déplacements urbains ou pour de brèves conversations.

Pour aller plus loin

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2025

Les ingénieurs de Denon indique avoir travaillé sur l’optimisation des algorithmes de traitement du signal pour offrir une réduction de bruit efficace sans compromettre la qualité audio. Une approche qui veut se démarquer de la concurrence privilégiant parfois l’efficacité de l’ANC au détriment de la fidélité sonore. Une fonction qui n’est pas disponible sur les écouteurs AH-C500W.

L’héritage audiophile de Denon au service de la mobilité

Fidèle à son ADN d’entreprise spécialisée dans l’audio haute-fidélité depuis près d’un siècle, Denon a intégré dans ces écouteurs compacts des transducteurs dynamiques de haute précision. Selon le fabricant, ces derniers reproduisent fidèlement l’ensemble du spectre sonore, des basses profondes aux aigus cristallins. Les AH-C840NCW bénéficient également d’un traitement numérique du son sophistiqué qui préserve les nuances et les détails des enregistrements. Cette approche se démarque des écouteurs grand public qui ont tendance à accentuer artificiellement certaines fréquences pour un effet plus spectaculaire mais moins fidèle.

Denon AH-C840NCW // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En comparaison avec les modèles concurrents comme les Sony WF-1000XM5 ou les Bose QuietComfort Earbuds II, les Denon semblent privilégier une signature sonore plus neutre et naturelle, fidèle à la philosophie de la marque.

Denon AH-C840NCW // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Autonomie et fonctionnalités pensées pour un usage quotidien

L’autonomie constitue souvent le talon d’Achille des écouteurs sans fil haut de gamme, mais Denon affirme avoir relevé ce défi. Les AH-C840NCW offriraient jusqu’à 7 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée, et l’étui de recharge porterait cette autonomie à 24 heures au total. La connectivité Bluetooth de dernière génération assure une transmission stable et de qualité, compatible avec les codecs audio avancés pour une écoute sans perte. Les écouteurs disposent également d’une fonction de connexion multipoint permettant de les associer simultanément à deux appareils, une fonction intéressante pour jongler entre smartphone et ordinateur.

Denon AH-C500W // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Pour le contrôle de la musique, ajuster le volume, prendre des appels ou activer l’assistant vocal sans sortir son téléphone, on passe par des commandes tactiles sur les deux modèles. La certification IPX4 garantit par ailleurs une résistance à la transpiration et aux éclaboussures, rendant ces écouteurs adaptés à un usage sportif modéré.

Un design ergonomique pour un confort prolongé

L’ergonomie a visiblement fait l’objet d’une attention particulière dans la conception des AH-C840NCW. Leur forme anatomique épouserait naturellement le pavillon de l’oreille pour un maintien sécurisé sans pression excessive, même lors de sessions d’écoute prolongées. Plusieurs tailles d’embouts en silicone sont fournies pour s’adapter aux différentes morphologies d’oreilles.

Denon AH-C500W // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le poids de chaque écouteur a été optimisé pour minimiser la fatigue lors d’un port prolongé. Pour les écouteurs AH-C500W, il s’agit du même design mais sans embout et donc sans aucune isolation passive.

Disponibilité et prix des écouteurs Denon

Avec un prix public conseillé oscillant de 99 euros pour les Denon AH-C500W et de 129 euros pour les AH-C840NCW, ils se positionnent sur le segment moyen de gamme, face à une concurrence féroce.