Après TikTok, DJI dans le viseur des États-Unis

Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ne cessent de s'amplifier, et les conséquences se font sentir pour les entreprises des deux pays. Après TikTok, c'est au tour de DJI, le leader mondial des drones civils, de se retrouver dans le viseur des autorités américaines.

Les drones de DJI sont très populaires aux États-Unis, où ils sont utilisés à des fins de loisirs, commerciales et même par les forces de l’ordre. Cependant, les autorités américaines craignent que ces appareils ne soient utilisés à des fins malveillantes, telles que l’espionnage ou la collecte de données sensibles.

Pour aller plus loin

TikTok se rapproche dangereusement d’un bannissement aux États-Unis

Selon le New York Times, le Congrès américain travaille actuellement sur une législation qui empêcherait les drones DJI de voler aux États-Unis. Cette loi placerait les drones sur une liste noire de la Federal Communications Commission, les empêchant ainsi d’utiliser l’infrastructure de communication du pays. Cette proposition bénéficie d’un large soutien bipartisan, cela reflète les inquiétudes croissantes concernant l’accès de la Chine aux données sensibles.

DJI se défend face aux accusations

Face à ces accusations, DJI nie catégoriquement que ses drones puissent être utilisés à des fins d’espionnage ou de collecte de données illégales. L’entreprise insiste sur le fait qu’elle accorde une grande importance à la sécurité et à la protection des données de ses utilisateurs.

DJI a également tenté de faire du lobbying auprès des autorités américaines pour défendre ses intérêts. Cependant, l’entreprise a essuyé plusieurs revers, certaines entreprises ayant pris leurs distances avec DJI en raison de pressions politiques. L’argument de DJI selon lequel il s’agit d’une entreprise privée avec une participation minimale de l’État chinois ne semble pas convaincre le Pentagone.

Conséquences pour les utilisateurs de drones DJI

Si la législation visant à interdire les drones DJI aux États-Unis est adoptée, les conséquences pour les utilisateurs seront importantes. Les particuliers et les entreprises qui possèdent des drones DJI pourraient se retrouver dans l’illégalité et être contraints de les remplacer par des modèles fabriqués par des entreprises approuvées par les autorités américaines.

DJI étant un acteur majeur du secteur, les entreprises américaines pourraient se retrouver désavantagées face à leurs concurrents étrangers si elles ne peuvent plus utiliser les drones DJI.

Pour aller plus loin

Comment la Chine veut remplacer Windows, iOS et Android avec HarmonyOS

Une guerre commerciale loin d’être terminée

L’interdiction potentielle des drones DJI aux États-Unis s’inscrit dans le cadre plus large de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les deux pays sont engagés dans une lutte pour la domination économique et technologique, et les tensions ne cessent de s’accroître.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs drones en 2024 ?