Comment la Chine veut remplacer Windows, iOS et Android avec HarmonyOS

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pousse cette dernière à développer ses propres technologies. Du côté du logiciel, la Chine compte sur HarmonyOS.

La guerre commerciale qui oppose les États-Unis et la Chine a des répercussions importantes sur le secteur de la tech.

Huawei, l’un des leaders mondiaux dans ce domaine, en a fait les frais en étant coupé des principales technologies américaines.

Dans ce contexte, la Chine se doit de développer ses propres technologies, en semi-conducteurs, mais aussi en logiciel.

HarmonyOS, l’atout majeur de Huawei pour lutter contre sa dépendance à Windows, iOS et Android

Pour répondre à cette problématique, le gouvernement chinois a un plan pour HarmonyOS, l’OS développé par Huawei depuis l’embargo américain. Il ne s’agit pas seulement d’un OS, mais plutôt de plusieurs OS et d’un écosystème naissant. La dernière version de HarmonyOS, baptisée HarmonyOS Next, n’a rien à voir avec Android et est même incompatible avec les applications Android.

HarmonyOS est aussi un OS pour montres connectées, PC, mais aussi voitures. Nous avions même pu découvrir l’OS de Huawei dans une des voitures électriques co-conçues avec un partenaire.

Depuis son lancement, HarmonyOS a connu une croissance rapide. La version 1.0 était destinée aux montres connectées et aux TV connectées, tandis que la version 2.0 a étendu la compatibilité aux smartphones et aux tablettes. En 2023, la plateforme a été ouverte aux développeurs tiers, et l’objectif pour 2024 est d’atteindre 300 millions d’appareils équipés d’HarmonyOS. HarmonyOS se concentre désormais sur l’interopérabilité.

Cette plateforme est actuellement le meilleur atout de Huawei pour lutter contre sa dépendance à Windows (Microsoft), iOS (Apple) et Android (Google), trois systèmes d’exploitation contrôlés par des entreprises américaines.

L’administration de Shenzhen, sous l’égide du gouvernement chinois, a esquissé un plan stratégique dont le nom révèle clairement son objectif : « Plan d’action visant à promouvoir le développement d’applications open source natives pour HarmonyOS en 2024 ».

Le plan de la Chine pour promouvoir HarmonyOS

Le plan de la Chine pour promouvoir HarmonyOS est ambitieux. En 2024, plus de 10 % des applications développées en Chine devront être des logiciels natifs pour HarmonyOS. Pour y parvenir, 1 000 entreprises spécialisées dans le développement d’applications natives pour le système d’exploitation Huawei seront installées dans deux parcs à Shenzhen.

Huawei part avec un avantage certain, car les smartphones de la gamme Mate 60 se sont très bien vendus en Chine, ce qui a permis à la marque de gagner 16 % de part de marché avec HarmonyOS. Sans oublier la mise à jour de très nombreux anciens appareils.

Si Huawei s’en sort très bien ces derniers mois en Chine, avec des parts de marché en hausse, il reste encore beaucoup de travail à la marque pour s’imposer sur la scène mondiale.

Huawei ne pèse actuellement plus que 4 % sur le marché mondial des OS mobiles, contre 23 % pour iOS et 74 % pour Android. Cependant, cette position de force en Chine lui permet de s’appuyer sur un écosystème actif pour continuer à se développer. De plus, les consommateurs chinois semblent vouloir se détourner des technologies et des logiciels américains.