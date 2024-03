Chine vs États-Unis : pourquoi Intel et AMD se retrouvent mêlés au conflit

Le gouvernement chinois a décidé d'interdire l'utilisation des processeurs d'Intel et AMD dans les PC et serveurs de son gouvernement. Une décision qui vient en réponse aux dernières sanctions des États-Unis concernant l'export des puces Nvidia et AMD vers la Chine.

Nouvel épisode dans le conflit économique qui oppose les États-Unis et la Chine. Depuis des années, les deux pays se pénalisent l’un et l’autre dans un bras de fer technologique : depuis 2022, les États-Unis ont bridé l’exportation des puces IA produites sur son territoire vers la Chine, une limitation qui avait amené à une interdiction de vente pure et simple en octobre dernier.

Depuis, la Chine a rétorqué en interdisant, elle aussi, l’exportation de technologies servant à extraire des terres rares nécessaires à la production de semi-conducteurs. Une décision qui avait ensuite poussé les États-Unis à en faire de même en poussant la société ASML à stopper l’exportation de ses machines servant notamment à la gravure en 7nm.

Et c’est une nouvelle décision symbolique que prend désormais la Chine après avoir interdit l’usage des iPhone par ses fonctionnaires.

Intel et AMD bannis des PC du gouvernement

La Chine a tout simplement interdit l’usage des processeurs AMD et Intel dans les ordinateurs et serveurs de son gouvernement. La décision a été prise le 26 décembre dernier, mais n’a été relayée que cette semaine par le média Financial Times (via Notebookcheck).

Cette décision du Chinese Information Technology Security Evaluation Center (CITSEC) aura pour effet de doper la production de puces par les usines chinoises, notamment les fonderies de Sunway et Loongson. Ces dernières proposent déjà leurs propres puces comme alternatives à Intel et AMD, comme le 3A6000 de Loongson dévoilé en octobre dernier.

À terme, l’objectif serait de s’extirper de sa dépendance aux semi-conducteurs occidentaux, un projet aussi partagé par l’Europe et les États-Unis qui ont déjà entamé la construction de plusieurs usines. Il faut dire que ces sanctions, embargos et autres limitations sont grandement pénalisants pour tous les gouvernements impliqués.