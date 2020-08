DJI annonce l’Osmo Mobile 4, le stabilisateur au charme magnétique

Leader mondial des drones civiles et de technologies de caméras innovantes, DJI s’est aussi illustré avec l’Osmo Mobile, un stabilisateur pour smartphone redoutablement efficace. Aujourd’hui, le constructeur lance la version 4.

Si vous vous intéressez à la photo ou à la vidéo, impossible d’être passé à côté de l’Osmo Mobile. Nos smartphones sont aussi nos premiers outils de création de contenus, DJI l’a bien compris. En introduisant le premier Osmo Mobile, le constructeur apportait une stabilisation incomparable sur des produits qui ne bénéficiaient alors que de technologies internes assez limitées.

Conscient que les meilleurs modèles disposent déjà une excellente stabilisation (iPhone 11 Pro, Galaxy S20, Galaxy Note 20), DJI lance donc l’Osmo Mobile 4, un stabilisateur encore amélioré et surtout plus pratique à utiliser.

Pliable et magnétique

Comme son prédécesseur, l’Osmo Mobile 4 brille par ses matériaux de qualité assurant une grande robustesse. Ce nouveau modèle peut même supporter des modèles plus lourds (il vaut mieux au regard des formats des smartphones de 2020) grâce à de nouveaux moteurs plus puissants. Ce nouveau stabilisateur est bien évidemment pliable et affiche une autonomie comparable à celle du Osmo Mobile 3. DJI annonce 15 heures avec une seule charge et 2h30 pour lui redonner la totalité de ses points de vie. Jusque-là rien d’extraordinaire.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs stabilisateurs pour smartphone en 2020 ?

L’Osmo Mobile 4 tient son originalité de son système de fixation. Au revoir la bonne vieille pince, DJI adopte un système magnétique. Deux solutions s’offrent à vous : soit vous collez un anneau magnétique au dos de votre smartphone pour le fixer à la volée selon vos envies, soit vous utilisez la bride métallique fournie dans la boîte. La première solution présente l’avantage de ne pas avoir à rééquilibrer l’appareil à chaque fixation. En revanche, vous devrez vous habituer à l’énorme anneau collé au dos de votre smartphone pour l’éternité.

Si les stabilisateurs de DJI connaissent un tel succès, c’est aussi grâce aux fonctionnalités et applications qui les accompagnent. L’Osmo Mobile 4 peut donc se contrôler via l’application DJI Mimo, toujours aussi complète et intuitive. Elle permettra d’accéder aux nombreuses fonctionnalités développées par le constructeur comme ActiveTrack 3.0 (suivi d’un sujet en mouvement), le contrôle gestuel, DynamicZoom (look ciné), Timelapse, Hyperlapse, Ralenti, Mode Sport, SpinShot (mouvement de nacelle) ou encore un mode Story pour les adeptes des réseaux sociaux. Et si vous souhaitez vous cantonner à l’appli photo de votre smartphone (ce serait dommage, mais bon…) sachez que l’Osmo Mobile 4 peut contrôler la plupart des fonctions basiques.

Prix et disponibilité

Vous l’aurez compris, l’Osmo Mobile 4 est une petite évolution adoptant un nouveau système de fixation et quelques nouvelles fonctionnalités logicielles. Proposé à 149 euros, il est disponible dès aujourd’hui et livré avec un support de bague magnétique, un étui de transport, une pince magnétique et un trépied. Un bon petit package pour vous transformer en Steven Spielberg en un tour de main.