Voici la Formule E la plus rapide de tous les temps, avec une vitesse de pointe de 280 km/h. Dans le même temps, elle devient aussi plus légère et plus efficace par rapport à la génération précédente.

Auréolé de quatre titres de champion, 15 victoires et 44 podiums en Formule E, DS vient de présenter sa nouvelle monoplace pour la nouvelle saison que s’annonce.

Il s’agit de la DS E-Tense FE23 ,la troisième génération de Formule E chez DS, qui fait un bon technologique sans précédent avec, au programme, des performances en hausse, mais aussi de nouvelles batteries, plus durables et plus éco-responsables. Des améliorations semblables à celles qu’on avait déjà pu apercevoir chez Porsche avec sa 99X Electric Gen3.

Plus puissante et plus légère

La DS E-Tense FE23 est la Formule E la plus rapide de tous les temps avec une vitesse maximale annoncée de 280 km/h. Elle est aussi plus légère (60 kg de moins que la Gen2), et surtout beaucoup plus efficace avec plus de 40 % de l’énergie utilisée durant une course provenant du freinage régénératif.

La DS E-Tense FE23 est dotée de quatre roues régénératrices. Un nouveau groupe motopropulseur avant ajoutant 250 kW (340 ch) aux 350 kW (476 ch) à l’arrière fait son apparition. Grâce à l’ajout du groupe motopropulseur avant, cette monoplace est la première dépourvue de freins hydrauliques à l’arrière.

Il y a également du nouveau concernant les batteries. Celles-ci sont annoncées comme « les plus avancées et les plus durables jamais fabriquées ». Elles sont composées de minéraux provenant de sources éco-responsables, tandis que les cellules de batterie seront réutilisées et recyclées en fin de vie.

Le recyclage ne s’arrête pas là, puisque le lin et la fibre de carbone recyclée seront utilisés dans la construction de la carrosserie pour la première fois dans une voiture de course. La fibre de carbone recyclée provient de la précédente voiture.

Un laboratoire pour la voiture électrique

Les voitures seront pilotées par Stoffel Vandoorne, champion du monde en titre, et Jean-Eric Vergne, double champion de la discipline. Les premiers tests officiels de la neuvième saison du championnat du monde ABB FIA de Formule E auront lieu à Valence, en Espagne, les 13 au 16 décembre prochains.

La Formule E est considérée comme un laboratoire géant pour la voiture électrique, même si cela ne se ressent pas vraiment dans notre quotidien. Les marques testent de nouvelles technologies et, par la suite, si elles fonctionnent en compétition, déterminent si elles peuvent avoir une place, aussi bien techniquement qu’économiquement, dans nos voitures électriques de tous les jours.

