Voici la monoplace électrique de Porsche conçue spécialement pour la Formule E

Porsche lève le voile sur la 99X Electric Gen3, une monoplace conçue pour la prochaine saison du championnat du monde de Formule E, qui débutera en janvier à Mexico.

Comme dans toutes les disciplines de sport auto, la Formule E fait constamment évoluer sa réglementation. Les voitures engagées en compétition doivent alors répondre à de nouveaux critères, visant à les rendre plus performantes mais aussi et surtout plus écologiques. Car on le rappelle, la Formule E est une épreuve réunissant uniquement des monoplaces 100 % électriques et se déroulant sur des circuits installés dans plusieurs grandes villes à travers le monde.

Une nouvelle version

En avril dernier, la FIA avait dévoilé sa toute nouvelle monoplace Gen3, qui n’est autre que la 3ᵉ génération de voitures engagées en Formule E.

Toutes les concurrentes seront alors quasiment identiques et afficheront peu ou prou la même fiche technique. Néanmoins, si toutes les équipes doivent utiliser les mêmes batteries et un châssis, elles peuvent modifier comme elles le souhaitent le moteur arrière, la boîte de vitesses ou encore la partie logicielle. Pour l’heure, seul Porsche a dévoilé le design de la sienne, baptisée 99X Electric Gen3.

Plus courte que l’ancienne version avec un empattement revu à la baisse pour mieux s’adapter aux circuits urbains, celle-ci arbore une livrée noire et rouge ainsi que des lignes nettement plus anguleuses que la précédente génération.

Le poids a également été réduit d’une cinquantaine de kilos, malgré l’arrivée d’un tout nouveau moteur à l’avant. Cette nouvelle mouture se veut bien sûr plus écologique, alors que cette 99X Electric Gen3 utilise notamment du carbone recyclé, issu des voitures Gen2 qui ne sont aujourd’hui plus utilisées.

Le site Motorsport.com rapporte également que certains éléments ont été fabriqués à base de lin et de matériaux durables, tandis que les batteries fournies par Williams Advanced Engineering seront recyclables. Comme l’explique le communiqué de Porsche, les cellules doivent en effet être réutilisées ou recyclées après chaque cours. Toutes ces exigences et innovations devraient permettre de réduire l’empreinte carbone de la production de cette monoplace de 10 % par rapport à l’ancienne.

Des performances en nette hausse

Porsche a également collaboré avec Hankook pour équiper sa monoplace de pneus issus de matériaux recyclés, comme l’explique la Formule E dans un communiqué. Par ailleurs, les gommes seront transformées après chaque course pour en fabriquer de nouvelles.

Comme toutes les monoplaces engagées dans la prochaine saison du championnat du monde de Formule E, la 99X Electric Gen3 voit sa puissance passer de 250 à 350 kW, soit l’équivalent de 470 chevaux. Le tout est alors produit par un moteur électrique installé sur l’essieu arrière, tandis qu’un second est implanté à l’avant, jouant ainsi un rôle majeur dans la récupération de l’énergie.

Celle-ci est par conséquent portée à 600 kW, soit le double de la Gen2, permettant de récupérer 40 % de l’énergie utilisée lors du freinage. Ce n’est pas tout, car la recharge a également été optimisée et permet désormais de gagner 4 à 5 kWh en seulement 30 secondes. Cette nouvelle génération de la monoplace signée Porsche fera ses premiers tours de roues lors de la 9ᵉ saison du championnat du monde de Formule E qui débutera le 14 janvier 2023 par le E-Prix de Mexico.

