Après l’aspiration, Dyson veut révolutionner et embellir le marché des nettoyeurs de sols

Dyson était absent des nouveaux marchés de l'entretien des sols, comme celui des nettoyeurs de sols. Le constructeur britannique corrige enfin cela avec son Wash G1 qui se veut aussi performant, technologique et esthétique, que coûteux.

Après une nouvelle génération d’aspirateurs à main, dont le Gen V Detect, et son premier aspirateur-balai avec fonction de lavage des sols, le Submarine, Dyson lance aujourd’hui son premier nettoyeur de sols dédié, le Wash G1 ! Cet nettoyeur de sol se veut, comme souvent chez le constructeur anglais, un concentré de design et surtout de technologie.

Un design à la Dyson

Le Dyson Wash G1 ne ressemble à aucun autre nettoyeur de sols. Là où la concurrence affiche des designs proches, de couleur blanche ou crème, et surtout des lignes assez massives, comme le Tineco Floor One S7 Steam ou le Roborock Dyad.

Nous avons ici droit à un produit aux lignes bien plus affinées, fluides et esthétiques. Le manche et sa coudée douce sont élégants, tout comme la poignée, même si celle-ci nous interroge sur son aspect pratique. Le réservoir à eau propre et celui dédié à l’eau sale sont transparents et très joliment intégrés au corps du produit.

Le bloc de nettoyage rectangulaire aux bords arrondis n’est pas trop massif et se lie au corps du produit avec un coude capable d’atteindre un angle qui devrait se rapprocher des 140°. Que Dyson sache fabriquer de beaux et bons produits, nous le savons déjà. La question la plus importante est : quelle est la valeur ajoutée que propose l’anglais sur un marché déjà bien encombré ?

Ainsi, malgré un réservoir d’eau au modeste volume d’un litre. Dyson annonce pouvoir traiter jusqu’à 290 m² de sol d’une seule traite. Le secret de cette prouesse se trouve dans la combinaison de technologies d’humidification, d’absorption et d’extraction.

Une brosse lavante à double rouleaux contrarotatifs

Dyson propose ici deux rouleaux en microfibres contrarotatifs motorisés pour éliminer la saleté sèche et humide. Les rouleaux tournent en sens inverse l’un de l’autre pour optimiser ainsi le contact avec le sol.

Chaque rouleau est composé de microfibres d’une densité de 64 800 filaments par cm², ce qui, selon le constructeur, devrait assurer une efficacité sans faille pour capturer et retenir les liquides renversés, la saleté, les débris, et même les cheveux. La position des rouleaux, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière de l’appareil, n’est pas anodine. Elle a été choisie par les ingénieurs de Dyson pour augmenter le temps de contact des rouleaux avec les taches, tout en offrant un espace pour récupérer les débris.

Une séparation des débris intelligente

Les nettoyeurs de sols ne sont généralement pas des sinécures lorsque vient le moment de l’entretien. Cela passe souvent par un réservoir rempli d’eau sale et de débris, ainsi qu’un filtre à nettoyer, ce qui n’est pas un moment plaisant.

La technologie de séparation développée par Dyson est censée optimiser l’hygiène et l’efficacité du nettoyage en isolant efficacement les particules de l’eau sale dès leur collecte. Ce processus commence par l’extraction de l’eau des rouleaux en microfibres via des plaques d’extractions. En simultané, des brosses secondaires en nylon situées à l’intérieur de l’appareil balaient les saletés accumulées sur les rouleaux, les redirigeant directement dans un bac à déchets amovible.

Ce bac à déchets intègre un maillage fin de 500 microns, conçu pour retenir les particules solides tout en permettant à l’eau sale de passer et d’être pompée vers un réservoir séparé de 0,8 litre. Cette méthode empêche les particules plus grandes de réintégrer le système, garantissant ainsi que les résidus solides restent dans le bac à déchets. Ce qui devrait rendre le nettoyage de ce produit bien plus pratique et hygiénique.

Enfin, après chaque utilisation, le mode autonettoyage du Dyson Wash G1 peut être activé pour nettoyer en profondeur l’appareil. Ce mode prend en charge le lavage des rouleaux et du bac à déchets.

Trois modes d’hydratation

Le Dyson Wash G1 a été conçu avec un contrôle d’hydratation en cours d’utilisation, permettant aux utilisateurs de sélectionner le niveau d’hydratation requis en fonction du type de débris, du revêtement de sol ou de leurs préférences personnelles. Le Niveau 1 est dédié au nettoyage rapide ; le niveau 2 au nettoyage en profondeur de toute la maison ; et le 3, pour un nettoyage avancé, est dédié aux taches très visqueuses.

Chaque mode dispose de trois réglages de sensibilité supplémentaires, afin de permettre aux utilisateurs de les adapter à leurs besoins. Un bouton séparé en mode « boost » permet de recharger chaque rouleau en eau lorsqu’il est actionné pour éliminer les saletés tenaces et les taches séchées.

Dyson nous présente donc un produit sur le papier très convaincant et nous espérons qu’il le sera au vu de son prix conseillé de 699 euros. Le Dyson Wash G1 sera disponible à partir du 14 mai et nous devrions le tester très rapidement.