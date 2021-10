Facebook veut changer de nom dès la semaine prochaine

Mark Zuckerberg se préparerait à annoncer un nouveau nom pour la société Facebook reflétant ses ambitions dans le metavers.

Une panne ? Quelle panne ? Des problèmes sur l’effet de Facebook sur la société ? Ah bon ? Non l’important est de parler du métavers. Facebook a lancé depuis quelques jours un nouveau plan de communication dont le timing semble très approprié pour tourner la tête loin des problèmes et se plonger dans son rêve : le « metavers ».

Véritable marotte de la bulle tech depuis plusieurs mois, le « metavers » désigne pour faire simple l’envie de nombreuses marques de reproduire le succès Fortnite sans trop le dire. Le métavers doit nous permettre de nous réunir dans un espace virtuel alternatif pour des événements de société comme des concerts, des projections de cinéma ou même du jeu vidéo. Il s’agit d’une plateforme, mais uniquement accessible à travers un avatar virtuel. C’est exactement ce que propose Fortnite aujourd’hui en dehors du fameux Battle Royale quand il vous propose de découvrir Tenet ou le concert de Travis Scott.

Facebook changerait de nom, mais Facebook reste

Dans ce plan de communication, la prochaine date majeure serait la conférence Connect de Facebook datée pour le 28 octobre 2021. Mark Zuckerberg aimerait y discuter l’idée de changer le nom de l’entreprise. Aujourd’hui ce qui réunit WhatsApp, Instagram, Facebook et Oculus sous une même bannière se nomme « Facebook ». Avec ce changement de nom, Facebook deviendrait le simple réseau social dont la popularité semble décroitre de jour en jour, un simple produit comme un autre d’une entreprise plus large au nom plus anodin. Quelques jours auparavant, Facebook a annoncé la création de 10 000 emplois en Europe pour développer son métavers.

Impossible de connaitre le nouveau nom pour le moment, mais il porterait en lui l’ambition de Mark Zuckerberg de créer ce fameux métavers. L’idée de changer le nom du groupe n’aurait, évidemment, rien à voir avec la faible popularité de la marque « Facebook ». Comme le rappelle The Verge, le réseau social est au centre d’un débat politique aux États-Unis après le témoignage accablant de Frances Haugen devant le Congrès américain.

Tout cela n’est évidemment pas sans rappeler la création d’Alphabet en 2015. Jusqu’à cette date, l’entreprise Google partageait le même nom que le moteur de recherche malgré ses nombreux projets dans de nombreux domaines. La création de la maison mère Alphabet a permis de clarifier la structure de l’entreprise, même si l’on ne retrouve le logo Alphabet sur aucun produit.

Rendez-vous le 28 octobre pour découvrir le nouveau nom de l’entreprise et entendre beaucoup parler du métavers.