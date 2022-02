En panne d’imagination, Facebook s’inspire de TikTok et se met aux Reels

Après la reprise des stories, Facebook se tourne cette fois vers les vidéos ultra-courtes. Le réseau social a intégré une nouvelle fonctionnalité bien connue sur les autres réseaux : les Reels, des vidéos très courtes.

Depuis le 22 février, les Facebook Reels sont accessibles à tous les utilisateurs du service, dans plus de 175 pays. Une phase de test avait été mise en place pendant un temps aux États-Unis avant le déploiement global.

Pour rappel, les Reels sont de très courtes vidéos (maximum 60 secondes) qui mélangent généralement musique, textes et effets visuels. À la base, ils avaient été lancés sur Instagram en 2020. Facebook a décidé de déployer plus largement ce format sur ses différentes plateformes.

Les Reels débarquent sur Facebook

Le GAFAM a en effet constaté que près de la moitié du temps des internautes sur Facebook était consacré au format vidéo. La firme a donc décidé d’y implanter son format vidéo rapide et léger, tout droit venu d’Instagram, qui s’était déjà inspiré de TikTok, le grand concurrent de Meta. Les contenus vidéo courts sont en effet très en vogue en ce moment sur les différents réseaux sociaux, à commencer par TikTok.

En ajoutant cette fonctionnalité, Facebook en a profité pour rajouter quelques possibilités supplémentaires, à commencer par la fonction « Remix ». Cette dernière permet de créer un nouveau Reel, juxtaposé à un Reel existant, déjà publié par un autre utilisateur. Cette option, présente sur TikTok, est très utilisée pour les défis de danse ou pour créer des situations humoristiques.

Facebook Télécharger Facebook gratuitement APK

Facebook s’est aussi penché sur un détail qui n’en est pas un : la monétisation, qui ne marchait pas très bien pour les Reels sur Instagram. Dans les semaines à venir, le groupe va ainsi introduire de nouvelles fonctionnalités de monétisation pour les Facebook Reels, par le biais de bannières et de stickers publicitaires. L’objectif est bien évidemment d’apporter plus d’argent à Meta, mais également de rémunérer les créateurs de contenus afin de les inciter à utiliser Facebook davantage que TikTok : « Nous développons également des options de monétisation durables pour Facebook Reels via la part des revenus publicitaires et le soutien des fans ».

Les Facebook Reels seront bientôt présents partout sur votre fil d’actualité : directement via des suggestions, mais aussi dans les Groupes et dans Watch. Les vidéos pourront aussi être partagées en story et cross-postées depuis un compte Instagram.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.