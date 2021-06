Facebook veut vous attacher une montre connectée avec 2 caméras au poignet

Facebook avancerait sur son projet de montre connectée. Un produit qui serait à mi-chemin entre santés connectées et Google Glass.

Facebook veut-il réussir là où les Google Glass ont échoué ? Le site The Verge a obtenu des informations sur la première montre connectée développée par Facebook et le moins que l’on puisse dire c’est que le produit devrait faire réagir. Le lancement serait prévu en 2022 et cette « Facebook Watch » proposerait une nouvelle solution à mi-chemin entre l’objet de santé connecté et un outil de capture de photos et vidéos.

Prendre des photos depuis sa montre

Cela semble être la grande idée de cette Facebook Watch : intégrer un écran et deux appareils photo pour prendre des photos ou filmer des vidéos. On pourrait ensuite immédiatement les partager sur les services du géant comme Messenger ou Instagram. The Verge indique qu’une caméra est également présente à l’avant pour permettre des appels vidéo façon Sophie d’Inspecteur Gadget. Ce n’est pas la première fois qu’une montre connectée intègre une caméra. En fait, la toute première développée par Samsung proposait cette fonctionnalité jugée inutile sur les générations suivantes, et probablement couteuse en ressources.

Le système de caméras de la montre Facebook serait détachable et Facebook aimerait développer un écosystème d’accessoire pour installer ce « Camera Hub » un peu partout, par exemple sur un sac à dos. Contrairement à l’Apple Watch ou d’autres produits connectés qui sont souvent vus comme des compléments au smartphone, l’ambition de Facebook serait de se placer en alternative aux smartphones sur de multiples usages.

Bien sûr, on comprend la logique. Facebook est absent du marché des smartphones en tant que plateforme contraire à Apple et Google, et aimerait bien rattraper ce retard en nous faisant davantage utiliser leur montre plutôt que le smartphone dans notre poche.

La montre tournerait sous une version modifiée d’Android et proposerait aussi des fonctions de suivi de santé.

Une question de vie privée

L’idée de pouvoir prendre plus facilement des photos n’est pas nouvelle dans la tech. C’est déjà ce que proposait Google avec ses premières lunettes connectées Google Glass. L’idée est que sortir un smartphone et déclencher l’appareil photo est encore trop long pour prendre une photo sur l’instant pour un souvenir : les premiers pas d’un bébé ou votre chat qui fait un truc rigolo et qui se calme dès que vous sortez un téléphone.

Les Google Glass ont connu beaucoup de débats autour du respect de la vie privée et n’ont finalement jamais connu le succès. Avec la réputation sulfureuse de Facebook en matière de vie privée, on peut se demander si le géant ne se crée pas des difficultés avec ce produit. La marque avait d’ailleurs eu la bonne idée d’y penser avec la conception de son Facebook Portal.

Un projet pour 2022

Bien que regardé de près par Mark Zuckerberg, cette montre connectée n’est pour le moment qu’un projet de Facebook. La conception n’est pas terminée et la production n’est pas lancée. Facebook pourrait donc annuler ce projet avant son officialisation prévue pour l’été 2022. Le prix visé tournerait autour des 400 dollars, mais pourrait là aussi évoluer.

The Verge précise qu’il y aurait tout de même des centaines d’employés à l’œuvre sur le projet dont le budget s’élèverait déjà à plus d’un milliard de dollars.