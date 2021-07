WhatsApp pourrait vous laisser choisir la qualité des vidéos envoyées

L'application de messagerie a soumis sa prochaine mise à jour au Programme de beta de Google Play. Si on en croit le site WaBetaInfo, cette future mise à jour permettrait de choisir la qualité des vidéos envoyées.

WhatsApp tente de se moderniser. Récemment, l’application de messagerie s’est essayée au mode multi-appareil. Elle a aussi ouvert ses portes au shopping, en lien avec le Marketplace de Facebook.

Mais si on en croit le site WaBetaInfo, spécialisé dans l’analyse de l’application au logo vert, WhatsApp n’aurait pas non plus oublié qu’elle est une application de messagerie. Sa prochaine mise à jour viendrait d’être soumise au programme de beta de Google Play, et elle pourrait signer l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité pour l’envoi de vidéos.

Le poids des vidéos, le choc de la compression

Cela aurait demandé plusieurs années à WhatsApp avant de trouver la formule qui lui convient, mais ça y est, on devrait pouvoir choisir la qualité des vidéos téléchargées dans nos conversations. On peut d’ailleurs être étonné que cela ait pris autant de temps, puisque WhatsApp possède déjà une option de sauvegarde des données sur les appels depuis des années.

Bien sûr, il ne s’agit que d’un projet de future mise à jour, qui pourrait tout aussi bien ne pas voir le jour. Elle pourrait être refusée par Google Play, ou bien WhatsApp pourrait décider de ne pas aller au bout. Mais si rien ne change, voici à quoi cela pourrait ressembler :

Comme on peut le voir sur cette capture d’écran de WaBetaInfo, trois options pourraient être proposées avant de télécharger une vidéo désormais.

Auto (recommandé)

Meilleure qualité

Sauvegarde de données

Précieuses données

En clair, on pourrait soit laisser WhatsApp gérer la compression automatiquement, un peu comme l’application le faisait jusqu’ici. On pourrait aussi demander que la compression soit la moins forte possible avec la deuxième option.

Enfin, la troisième possibilité amènerait à compresser davantage le fichier vidéo, le rendant moins gourmand en précieuses données. Bien sûr, si cette mise à jour vient à terme, cette option n’aura de sens que si vos données mobiles sont activées. D’après WaBetaInfo, WhatsApp ne compresserait véritablement que si vous les avez activées préalablement sur Android.