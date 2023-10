Pourquoi la Fiat 500 est désormais uniquement 100 % électrique

La Fiat 500 est une icône de l'automobile, reconnue pour sa taille compacte et son design distinctif. Depuis sa réintroduction sur le marché en 2007, elle n'a cessé d'évoluer pour répondre aux demandes des consommateurs et aux défis environnementaux. Aujourd'hui, le vent tourne définitivement en faveur de l'électrique pour ce modèle phare.

La dernière version thermique de la Fiat 500, nommée « 500 Hybrid », marque la fin d’une ère. En France, elle ne sera plus en vente début 2024, cédant sa place uniquement aux versions 100 % électriques. Un choix stratégique qui semble judicieux quand on observe le succès fulgurant de la Fiat 500 électrique sur le marché. Entre janvier et septembre 2023, selon AAA Data, elle s’est écoulée à 2296 unités, se positionnant à la 4ᵉ place des voitures électriques les plus vendues, surpassant des modèles comme la MG4 et la Mégane E-Tech.

À l’échelle mondiale, les chiffres sont tout aussi impressionnants : 24 300 exemplaires de la famille Fiat 500 ont été vendus en neuf mois, dont 17 450 concernent spécifiquement le modèle électrique. Ce succès est d’autant plus remarquable lorsque l’on compare la performance de la 500e à celle de sa version Hybrid. Selon L’Argus, cette dernière peine à trouver preneur, totalisant moins de 6 000 immatriculations, justifiant ainsi la décision de Fiat France de ne plus la proposer que sur stock.

Un futur incertain en France

Cependant, ce succès pourrait être de courte durée. La Fiat 500 électrique risque de perdre son accès au bonus écologique, un avantage non négligeable pour les acheteurs. En raison de son homologation pour quatre places, la 500e pourrait ne pas correspondre aux critères du nouveau système d’attribution du bonus écologique prévu pour 2024 en France. Ce système prévoit un plafond d’équivalent CO2 plus strict pour les véhicules de quatre places (8 750 kg) par rapport à ceux de cinq places (14 250 kg). Si la 500e dépasse cette limite, elle pourrait se retrouver sans le soutien financier de l’État, ce qui pourrait évidemment affecter ses ventes.



