Voici les prix ultra attractifs de la nouvelle Fiat Grande Panda électrique, cousine de l’excellente Citroën ë-C3

Cousine technique de la nouvelle Citroën ë-C3, la Fiat Grande Panda est désormais disponible à la commande en France. Ses tarifs sont plutôt attractifs dans l’ensemble, avec la possibilité d’avoir un modèle neuf moyennant 20 900 euros.

Après la Citroën ë-C3 et son succès en France grâce au leasing social (non sans quelques difficultés), voici que sa cousine technique italienne pointe le bout de son nez en France et débute sa carrière commerciale.

Après une présentation au début du mois de juillet, la citadine italienne est disponible à la commande à partir de 24 900 euros, bonus non déduit, ce qui nous amène à 20 900 euros en 2024, et certainement 21 900 euros l’an prochain compte tenu du fait que le bonus devrait baisser de 1 000 euros à partir du 1er juillet 2025.

La Fiat Grande Panda en quelques mots

La nouvelle Fiat Grande Panda est assez compacte et mesure 3,99 mètres de long pour 1,57 mètre de haut et 1,76 mètre de large. La nouvelle petite citadine électrique, qui possède un empattement strictement identique à celui de la Citroën ë-C3, affiché à 2,54 mètres, possède un poste de conduite très différent de celui de sa cousine tricolore, que nous avions pu découvrir en détail un peu plus tôt dans l’année.

Elle est équipée d’un écran tactile de 10,25 pouces installé au centre de la planche de bord, qui intègre tout le système d’info-divertissement. Bien sûr, la voiture est équipée d’Apple CarPlay et d’Android Auto.

La nouvelle Fiat Grande Panda repose sur la plateforme Smart Car développée par le groupe Stellantis, qui est une déclinaison moins chère de la e-CMP qui équipe les Jeep Avenger, Peugeot e-2008 et autres Opel Corsa-e. Sans grande surprise, la citadine italienne reprend donc la motorisation de sa cousine, la Citroën ë-C3, avec son petit moteur électrique qui développe 83 kWh, ce qui équivaut à 113 chevaux.

Cette nouvelle arrivante dans le catalogue embarque une petite batterie utilisant la chimie LFP (lithium – fer – phosphate), qui coûte moins cher à produire que la technologie NMC (nickel – manganèse – cobalt). Cette dernière affiche une capacité de 44 kWh, et permet à la Fiat Grande Panda d’afficher une autonomie allant jusqu’à 320 kilomètres selon le cycle WLTP.

Concernant la recharge, il faut compter 26 minutes pour passer de 20 à 80 % sur une borne rapide délivrant 100 kW en courant continu.

Une gamme plutôt simple

Avec une seule batterie et un seul moteur, la gamme est plutôt simple, d’autant plus qu’il n’y a que deux finitions : « Red » et « La Prima ».

La finition « Red » débute à 24 900 euros hors bonus et embarque de série la climatisation, les feux à LED, le chargeur embarqué de 7 kW, la recharge rapide de 100 kW, l’écran tactile de 10,25 pouces et les aides à la conduite obligatoires depuis la nouvelle norme GSR II entrée en vigueur en juillet dernier.

Pour 27 900 euros, toujours hors bonus, la finition « La Prima » gagne des jantes en alliage de 17 pouces, des matériaux de meilleure qualité à l’intérieur, un chargeur à induction pour smartphone, les radars de recul ou encore la caméra de recul.

Il est possible d’opter pour quelques options, comme le pack Hiver à 500 euros qui ajoute les sièges avant, le volant et le pare-brise chauffants, ou encore le chargeur embarqué de 11 kW à 300 euros. Ultime mesquinerie, le kit anti-crevaison à 50 euros…