Fitbit Charge 5 officialisé : un bracelet connecté qui a tout d’une smartwatch

Fitbit a présenté son nouveau bracelet connecté, le Fitbit Charge 5. Celui-ci embarque plusieurs fonctions généralement réservées aux montres haut de gamme.

L’annonce était attendue, surtout depuis la publication de plusieurs fuites ces dernières semaines, et elle n’a pas manqué. Fitbit a dévoilé ce mercredi son nouveau bracelet connecté haut de gamme, le Fitbit Charge 5. Un bracelet d’autant plus intéressant qu’il reprend un grand nombre de fonctionnalités habituellement réservées aux montres connectées.

D’abord, il convient de préciser ce qui change d’emblée entre la dernière génération, le Fitbit Charge 4, et ce nouveau Fitbit Charge 5 : l’écran passe enfin en couleur. Il faut dire que Fitbit était l’un des derniers acteurs majeurs de la santé connectée à continuer à proposer un simple écran monochrome. Il s’agit par ailleurs d’un écran Amoled avec une luminosité maximale deux fois supérieure à celle du Charge 4. Idéal donc pour consulter ses données de santé même en extérieur, en plein soleil. Notons par ailleurs que le capteur en lui-même est 10 % plus fin que son prédécesseur et que le boîtier est en acier inoxydable.

Un électrocardiogramme et un capteur de stress

Mais il n’y a pas que l’apparence qui compte, et dans les données récoltées aussi, Fitbit a fait des progrès avec ce nouveau Charge 5. Fitbit a en effet intégré plusieurs éléments traditionnellement réservés non seulement aux montres connectées, mais surtout aux modèles les plus haut de gamme. C’est le cas de la fonction d’électrocardiogramme que l’on trouvait déjà sur la montre Fitbit Sense et qui va permettre d’enrichir les informations concernant le suivi cardiaque en plus de la mesure de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2) ou du simple rythme cardiaque. Le bracelet profite également d’un GPS intégré et peut donc être utilisé sans smartphone pour aller courir et retrouver malgré tout le suivi de son itinéraire a posteriori.

Parmi les autres nouveautés du Fitbit Charge 5, on peut également citer le capteur de stress EDA qui va analyser les pulsations du système nerveux sympathique. Une fonction là aussi déjà présente sur la montre Fitbit Sense et qui ne se contente pas, comme certains constructeurs, d’estimer le stress en fonction de l’activité physique, du repos ou du rythme cardiaque.

En revanche, le Fitbit Charge 5 va intégrer une nouvelle fonctionnalité basée elle sur une estimation : le score de préparation (readiness en anglais dans le texte). Il s’agit d’un score indiquant si on est prêt à se relancer dans une nouvelle session d’entraînement sportif, ou si le corps doit encore récupérer. Pour ce faire, le bracelet de Fitbit va analyser trois facteurs : la durée du sommeil, la variabilité du rythme cardiaque pendant le sommeil et le niveau d’activité.

Concernant l’autonomie, Fitbit annonce que son Charge 5 pourra fonctionner pendant sept jours. On y retrouvera également des fonctions classiques de bracelets connectés comme la réception de notifications et même les réponses rapides si le bracelet est connecté à un smartphone Android.

Prix et disponibilité du Fitbit Charge 5

Le Fitbit Charge 5 est d’ores et déjà disponible en précommande. Pour chaque précommande, Fitbit propose six mois d’abonnement à son offre Fitbit Premium permettant d’analyser davantage ses données d’activité. Le capteur est proposé en trois coloris, noir, doré ou argenté, tandis que Fitbit propose divers bracelets en option. Il est proposé au prix de 179,95 euros.