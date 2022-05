Un pick-up électrique Volkswagen, ça se confirme doucement mais sûrement

Dans le cadre de leur partenariat, Ford et Volkswagen se prépare à lancer une version électrique de leurs pick-up Ranger et Amarok. Voilà ce que l'on sait déjà.

Souvenez-vous, c’était en 2020 déjà. À cette époque, et après plusieurs mois de rumeurs, Volkswagen et Ford annonçaient la signature d’un partenariat inédit. Officialisé lors d’une conférence de presse à l’occasion du salon de Detroit, celui-ci portait alors sur le développement commun de véhicules utilitaires et électrifiés, ainsi que sur la mise au point de technologies de conduite autonome.

Deux ans plus tard, cette collaboration s’est concrétisée avec la révélation de la toute nouvelle génération du Ford Ranger, qui partagera sa base technique avec le futur Volkswagen Amarok, lancé d’ici la fin de l’année. Si seule la version thermique a pour l’instant été dévoilée, d’autres déclinaisons devraient rapidement voir le jour. Le pick-up américain aura en effet le droit à une variante hybride rechargeable, tandis que les deux passeront aussi à l’électrique.

Une toute nouvelle version dans les tuyaux

Si rien n’a encore été confirmé du côté de chez Ford, Lars Krause, membre du conseil d’administration de Volkswagen Véhicules Utilitaires en charge du marketing s’est confié à nos confrères britanniques d’Autocar. Dans un entretien, il souligne en effet que « nous nous intéressons à une version purement électrique [de l’Amarok]« .

Avant de continuer en affirmant que « c’est encore tôt, mais c’est quelque chose auquel nous réfléchissons dans son cycle de vie ». Il est donc tout à fait logique que son cousin technique, le nouveau Ford Ranger, profite également de cette version, les deux partageant les mêmes caractéristiques techniques, et notamment la même plateforme.

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’un pick-up électrique Volkswagen fasse l’objet de bruits de couloirs. En août 2020, le sujet était en effet déjà sur la table en interne.

Encore un peu de patience

Néanmoins, s’il est quasiment sûr qu’une version électrique verra le jour pour les deux pick-up, il faudra tout de même faire preuve d’un peu de patience, car elles ne devraient pas arriver tout de suite. En effet, toujours selon nos confrères, le Ranger hybride rechargeable verra le jour en premier, dans le courant de l’année 2023. Une variante dont se passera alors l’Amarok, en raison d’une autonomie en mode zéro-émission trop faible d’après un porte-parole de la marque.

Selon nos confrères d’Automobile Propre, et même si cela reste purement spéculatif, les pick-up électriques de Ford et Volkswagen pourraient donc ne pas voir le jour avant 2027. Par ailleurs, ces derniers affirment que ceux-ci pourraient même reposer sur une plateforme inédite.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.