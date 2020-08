Ford dévoile une voiture de course virtuelle conçue avec les internautes

En amont de la Gamescom virtuelle, un salon dédié pourtant aux jeux vidéo, Ford est venu dévoiler un nouveau véhicule de course. La P1 n’est cependant pas une voiture comme les autres : ce modèle virtuel pour l’eSport a été conçu en collaboration avec les internautes et les designers. Et il pourrait bien voir le jour prochainement dans la réalité.

De plus en plus impliqué dans l’eSport, désormais à la tête d’une équipe baptisée FordZilla, le constructeur automobile a dévoilé en amont de la Gamescom sa première voiture de course… virtuelle. N’allez pas croire qu’il s’agit là de la présentation d’un prototype ou d’une ébauche de réflexion. Le concept P1 de Ford est le fruit d’une collaboration entre les designers de l’équipementier américain et la communauté de joueurs, et se veut être « la voiture de course virtuelle ultime ».

Inspirée de la Ford GT

Car c’est un projet un peu particulier qui a vu le jour. Ford a sollicité ses fans durant plusieurs semaines, sur Twitter notamment, pour qu’ils l’aident à façonner ce véhicule qui servira à la formation esport pour ses compétitions sur les différents jeux de simulation de courses. Les votes ont eu lieu à différents stades de la conception afin de choisir la position du siège, le style du tableau de bord ou même la motorisation, explique Ford. Une fois les éléments centralisés, les designers ont ensuite pu se pencher sur leur propre interprétation.

Deux concepts ont ainsi vu le jour et été soumis aux votes de près de 250 000 internautes. Avec 83,8 % des suffrages, c’est le modèle d’Arturo Ariño qui l’a emporté. Inspirée de la Ford GT, sa voiture répond aux critères habituels des véhicules de course. Il a implémenté la technologie de morphing de la carrosserie qui offre la stabilité d’une voiture d’endurance sur les lignes droites à grande vitesse du Mans ou apparaît plus courte pour des circuits étroits comme à Monaco.

Bientôt une P1 sur les vraies routes

Très élégante et racée, la P1 a des allures futuristes. Mais ce n’est pas pour autant que vous ne pourrez pas la voir dans la réalité. Si les joueurs auront l’occasion de l’apercevoir dans un populaire jeu de course en 2021 – négociations en cours, mais il pourrait s’agir de la prochaine mouture de Gran Turismo 7 attendu sur PS5 l’an prochain –, Ford a également annoncé travailler sur un « modèle grandeur nature ».

La P1, une voiture virtuelle conçue par Ford et les joueurs // Source : Ford

Le concept Team Fordzilla P1 pourrait donc réellement prendre la route un jour. Les designers du studio de Cologne (Allemagne) sont à pied d’œuvre pour que la voiture soit visible « avant la fin de l’année ». « Cette initiative s’inscrit dans son thème permanent d’exploration des parallèles entre le monde réel et le monde virtuel, les enseignements du design dans le monde numérique étant appliqués à des concepts pour la réalité », a souligné Ford. Reste cependant à savoir de quoi elle sera faite du côté de la motorisation et de ses capacités. Car il faudra que ce soit nettement moins virtuel…