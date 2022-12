Free Mobile : les appels par Wi-Fi maintenant accessibles sur (certains) iPhone

Coup d'envoi pour la VoWiFi (Voice over Wi-Fi) chez des abonnés Free Mobile disposant d'un iPhone. Cette nouveauté implique toutefois deux prérequis, l'un logiciel, l'autre forfaitaire.

Introduit en février dernier sur les forfaits Free les plus costauds, la VoWiFi se fraye désormais un chemin, grâce à la mise à jour iOS 16.2, jusque sur les iPhone des abonnés 5G Free Mobile. Comme le rapporte Univers Freebox, cette nouveauté ne concerne toutefois que les forfaits 210 Go et illimité proposés par l’opérateur et ne peut par ailleurs être activée que sur les iPhone « récents ». Comprenez surtout que les iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus et SE (modèle 2016) ne sont pas éligibles.

Pour être certain(e) que votre iPhone est compatible, vous pouvez jeter un œil à la liste complète des modèles éligibles, disponible à cette adresse.

Une option qu’il vous faudra activer par SMS

Pour rappel, la technologie VoWiFi (pour Voice over Wi-Fi) permet de passer des appels et d’en recevoir depuis n’importe quel réseau Wi-Fi sur lequel votre iPhone, dans le cas présent, est connecté. Cette fonctionnalité est surtout pertinente lorsque la couverture réseau laisse à désirer ou si vous vous trouvez à l’étranger. Elle permet alors d’améliorer la qualité de la communication, avec un délai réduit pour l’établissement de l’appel et une qualité audio supérieure.

Pour l’instant, cette nouveauté ne concerne que les appels, mais devrait par la suite permettre également d’envoyer et de recevoir des SMS ou MMS. Univers Freebox explique par ailleurs qu’à ce stade les forfaits Série Free et Veepee ne sont pas encore compatibles avec la VoWiFi. Ils devraient néanmoins l’être à l’avenir.

Dernier point, cette nouveauté proposée aux abonnés 5G Free Mobile n’est pas mise en place par défaut. Il s’agit en l’occurrence d’une option qu’il faut manuellement activer sur votre iPhone. La procédure est heureusement assez simple : si vous êtes concerné, il suffit d’envoyer la requête « vowifi » par SMS au 1337.

