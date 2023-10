Free Mobile : un bug très gênant pour les SMS apparaît avec iOS 17.2

La bêta d'iOS 17.2 provoque un bug très embêtant pour les personnes abonnées chez Free. Les SMS ne s'envoient en effet plus correctement à cause de ce qui semble être une erreur de paramétrage du côté d'Apple.

iOS 17.2 est disponible en version bêta pour les développeurs sur les nombreux iPhone compatibles avec cette version de l’OS d’Apple. La mise à jour intègre une nouvelle application intéressante à découvrir… mais aussi un bug bien gênant pour les clients et les clientes de Free Mobile.

En effet, Tiino-X83, un internaute bien informé sur Free a publié plusieurs messages sur X (ex Twitter) pour pointer du doigt un souci bien embêtant. Depuis qu’il a installé la bêta d’iOS 17.2 sur son iPhone, il est dans l’incapacité d’envoyer normalement des SMS.

Que se passe-t-il concrètement ? Dans la bêta d’iOS 17.2, Apple force l’IMS — « Internet Message Support » — pour les appels et les SMS. En d’autres termes, la mise à jour oblige ces types de communication de passer par le Wi-Fi ou le réseau 4G (LTE).

Pour les appels, pas de souci — d’ailleurs notez que Free a activé le VoWiFi en 2022 (avec beaucoup de retard sur la concurrence). Cependant, les SMS via la 4G ne sont pas encore disponibles avec l’IMS si vous êtes abonné chez Free. Précisons que les SMS en 4G (et 5G) fonctionnent habituellement chez Free, c’est vraiment en IMS que l’opérateur n’a pas encore ouvert ce service, sans doute pour plusieurs raisons techniques, mais nous ignorons lesquelles.

Normalement, iOS est en mesure de détecter cette incompatibilité et fait la bascule automatiquement pour ne pas créer de problème. Hélas, la version bêta d’iOS 17.2 n’adopte pas ce comportement.

Une solution temporaire

Dans un premier message, Tiino-X83 expliquait que l’envoi et la réception de SMS devenait ainsi impossible. Dans une autre publication, il rectifie l’information en expliquant que seul l’envoi de SMS est affecté.

Contacté par Frandroid, Tiino-X83 affirme qu’il y a une petite astuce pour contourner le souci, mais il s’agit vraiment d’une solution d’appoint en attendant un correctif. « Le seul moyen de contourner [le souci] est d’activer les appels Wi-Fi, puis d’être connecté en Wi-Fi (il faut que « Free Appels Wifi » soit affiché dans la barre d’état) », nous explique-t-il.

Free connaît le problème, Apple a été contacté

Notre interlocuteur indique aussi qu’il a contacté Free et que les équipes de l’opérateur mobile et lui-même « ont envoyé les rapports » à Apple et qu’ils sont actuellement « en attente de réponse ».

Tiino-X83 tempère également le problème en rappelant qu’il s’agit d’une version bêta et que ce souci ne devrait pas apparaître dans la version stable d’iOS 17.2. Toutefois, il ajoute que « c’est vraiment la première fois qu’il y a un si gros problème dans une bêta ». Espérons que la situation ne s’éternise pas et qu’elle sera réglée dès la bêta publique.