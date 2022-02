Free Mobile active le VoWiFi, qu’est-ce que c’est et comment l’activer

Après une longue attente, Free Mobile a activé l'option VoWiFi sur son réseau. L'occasion de vous rappeler l'intérêt de cette technologie et comment l'activer sur votre smartphone.

Après le VoLTE, voici le VoWiFi. Si vous avez un forfait 5G, l’option devrait être déjà activée. Si le forfait est antérieur au mois de novembre 2021, vous allez devoir envoyer par SMS le message « VoWiFi » au 1337. Cela entraînera l’envoi d’une mise à jour des données cellulaires.

Qu’est-ce que la VoWiFi ?

Il ne faut pas confondre le VoWiFi avec le VoLTE, ou Voice over LTE (ou Voix 4G), même si c’est très proche. Le VoLTE permet d’utiliser simultanément la voix et les données. Vous pourrez donc continuer à échanger des données, si vous partagez votre connexion par exemple, tout en passant vos appels. Avec la VoLTE, on gagne également un son de meilleure qualité dans les deux sens.

Le VoWiFi (Voice over Wi-Fi) est une fonctionnalité qui vous permet de passer vos appels directement via le réseau Wi-Fi, lorsque que votre mobile ne capte plus le réseau mobile Free Mobile. Cela fonctionne également avec les SMS. Idéal également si vous captez mal le réseau Free Mobile chez vous.

Comment activer le VoWiFi ?

L’option est disponible directement dans les paramètres de votre téléphone. Sur iPhone, par exemple, il faut aller dans Réglages > Données cellulaires > Appels WiFi.

Sur un Galaxy, ouvrez l’application Téléphone, puis appuyez sur l’icône Plus d’options et sélectionnez le menu Paramètres. Enfin, trouvez et appuyez sur le bouton pour activer la fonction d’appel Wi-Fi.

Sur un Pixel, allez dans Paramètres > Réseau et Internet > Profils SIM > Appels Wi-Fi.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.