Freebox V9 : Free commence à teaser sa nouvelle box

Il ne faudra visiblement pas attendre trop longtemps avant de découvrir officiellement la Freebox V9. L'opérateur a commencé son teasing officiellement auprès du grand public.

Le lancement de la campagne de communication est l’une des dernières étapes avant de lancer un produit. Donc quand Free prend officiellement la parole sur les réseaux sociaux pour teaser officiellement sa prochaine Freebox, attendue à l’origine pour fin 2023, on peut être enthousiaste.

Une image censurée

Le compte officiel de Free a publié sur Twitter (X) ce 16 janvier 2024 à 8h08, une première évocation de la Freebox V9. Elle est associée à une image volontairement floutée avec le texte suivant : « cette photo contient du contenu sensible sur notre prochaine Freebox. Afin de ne pas vous spoiler, la publication n’est pas visible pour le moment ». L’iconographie reprend celle des images jugées choquantes publiées sur X avec ce flou caractéristique.

Le texte de la publication mentionne le compte officiel de Xavier Niel, toujours prompt à un bon mot, avec la question : « Xavier Niel, qu’est-ce que tu nous cook ? ». C’est-à-dire : « Xavier Niel, qu’est-ce que tu prépares en cuisine ? ». On peut s’interroger sur cette formulation, est-ce que Free est aller chercher une référence à Tim Cook le patron d’Apple ? L’opérateur propose déjà l’Apple TV au catalogue comme box TV capable de remplacer ses propres boitiers, mais ce ne serait pas vraiment dans l’ADN de l’opérateur.

À ce stade, on n’aura rien de plus à se mettre sous la dent, mais on peut désormais raisonnablement s’attendre à une annonce officielle lors de ce premier trimestre.