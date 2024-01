Freebox V9 : Free dévoile les premières images de la nouvelle box

Free va dévoiler sa nouvelle Freebox dans quelques jours. En attendant la conférence, l'opérateur dévoile les premières images de la box.

Le doute n’est plus permis, Free va bel et bien dévoiler sa prochaine Freebox lors d’une conférence dans quelques jours. L’opérateur a diffusé de premières images des contours du nouvel appareil sur les réseaux sociaux.

Un tout nouveau design

Free promet « un nouveau banger » et « du jamais vu » à travers les invitations autour de sa conférence programmée pour le 30 janvier 2024. À aucun moment l’opérateur n’a pour le moment confirmé qu’il s’agissait de sa Freebox V9, mais les images diffusées présentent bien du nouveau matériel réseau.

Dans une courte vidéo publiée par Free pour préparer l’annonce du 30 janvier, on découvre les contours de la nouvelle Freebox. On aperçoit notamment les ports RJ45 Ethernet au dos. En termes de design ou de code visuel autour de la présentation, le coloris gris argenté, des accentuations de noir brillant et une lumière rouge semblent à l’honneur.

Prêts pour un nouveau banger ?

RDV le 30 janvier 🚀 pic.twitter.com/NoWLjZZQ7c — Free (@free) January 25, 2024

Pas grand-chose à se mettre sous la dent pour le moment. Rendez-vous mardi 30 janvier pour en apprendre plus.