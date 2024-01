Freebox V9 : Free promet « du jamais vu » et annonce la date de présentation

Free sort de son silence pour dévoiler la date de présentation de la Freebox V9. Encore pleine de secrets, la nouvelle box sera annoncée dans quelques jours.

Après quelques mois d’indiscrétions à travers des interviews, on sait désormais quand sera dévoilée la Freebox V9. Free a visiblement raté sa cible habituelle du mois de décembre, mais de peu, puisque la nouvelle box sera dévoilée dès ce mois de janvier 2024.

« Comme un air de jamais vu »

Free nous donne rendez-vous le 30 janvier 2024 à partir de 10H00 pour une conférence. Frandroid a reçu une invitation de la part de Free pour un événement promettant « c’est du jamais vu, et ça se passe chez Free ».

L’opérateur étant dans une période de communication et de teasing autour de sa nouvelle box, et n’ayant pas l’habitude d’organiser des conférences pour de petites annonces, la conclusion logique est une présentation de la Freebox V9.

On connait encore très peu de choses sur cette nouvelle box, sinon qu’elle devrait intégrer le Wi-Fi 7. L’opérateur a en effet relayé la communication autour de la sortie de cette nouvelle génération de Wi-Fi. On ne sait d’ailleurs même pas le nom de cette nouvelle box.

Après la Freebox HD, la Freebox Révolution, la Freebox Delta et la Freebox Pop (en oubliant pas la Freebox One, la Freebox Mini ou la Freebox Crystal), on ne sait pas vraiment quel nom l’opérateur pourrait trouver pour sa box.

Les enjeux sont élevés autour de cette présentation. La précédente Freebox haut de gamme, la Freebox Delta, n’a clairement pas reçu le succès espéré par Free. En 2024, la question de l’intérêt pour une box premium chez le FAI se pose sérieusement à l’ère des routeurs, NAS et box TV indépendantes devenus très pertinentes. Nombreux sont celles et ceux qui aimeraient revenir à un tarif plus accessible pour une simple connexion fibre. Un chemin que ne semble pas souhaiter emprunter Free, toujours soucieux d’augmenter le revenu moyen par abonné grâce à des options comme les bouquets TV ou les offres en partenariat avec Netflix ou Amazon.

Toujours associé aux dernières tendances de la tech, on pourrait imaginer Free proposer quelque chose du côté de l’IA générative. En novembre, Xavier Niel a annoncé son initiative pour développer un produit concurrent d’OpenAI GPT (ChatGPT) ou Google Gemini (Google Bard, Samsung Galaxy AI).