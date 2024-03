Freebox Ultra : cette option arrive également sans surcoût sur la Freebox Ultra Essentiel

Free a annoncé cette semaine l'arrivée des 50 chaînes du bouquet TV by Canal pour les abonnés Freebox Ultra Essentiel. Le bouquet était jusqu'alors réservé aux abonnés à l'offre standard.

Le 30 janvier dernier, Free annonçait en grande pompe sa Freebox v9, connue désormais sous le petit sobriquet de Freebox Ultra. Si la Freebox se distingue notamment pas sa connectivité Wi-Fi 7 et son débit symétrique de 8 Gbit/s, l’opérateur du groupe Iliad a également mis le paquet sur les services inclus.

Ainsi, l’offre Freebox Ultra permet, pour les abonnés, de bénéficier sans surcoût de Canal+ en direct, Disney+, Netflix, Amazon Prime, Universal+ ou des 50 chaînes de TV by Canal. Pour les utilisateurs ne souhaitant pas nécessairement accéder à ses services, Free propose également une offre Freebox Ultra Essentiel, pour un prix de 39 euros par mois — contre 49 euros pour le forfait classique.

Forcément, l’offre Essentiel est plus limitée pour les utilisateurs devront alors payer à la caisse séparément pour souscrire à chacun de ces services individuellement. Du moins c’est ce qu’on pensait jusqu’ici.

50 chaînes supplémentaires dans l’offre Freebox Ultra Essentiel

Comme le rapporte le site Univers Freebox, Free a finalement ajouté l’un de ces services à son forfait Freebox Ultra Essentiel, et ce sans surcoût. Il s’git du bouquet de 50 chaînes TV by Canal qui sera donc accessible non seulement gratuitement pour les abonnés Freebox Ultra, mais également pour les abonnés Freebox Ultra Essentiel.

Pour rappel, ce bouquet inclut notamment les chaînes, National Geographic, Disney Channel, Paris Premiere, MCM, Infosport, Serie Club, Comédie+ ou Téva.

Comme le souligne Univers Freebox, le forfait TV by Canal proposé par Free pour les abonnés en dehors de la Freebox Ultra peut être souscrit seul au prix de 29 euros par mois. C’est donc un bouquet de chaîne particulièrement intéressant qui s’offre désormais aux abonnés à l’offre Freebox Ultra Essentiel.