On pense savoir ce que Free mobile prépare pour son prochain lancement

Free Mobile, l’enfant terrible des télécoms français, ne cesse de surprendre. Alors que l’opérateur a déjà bouleversé le marché avec ses forfaits sans engagement, il semblerait qu’il prépare maintenant son entrée dans l’univers des cartes prépayées.

Free Mobile, l’opérateur qui a déjà secoué le marché avec ses forfaits sans engagement, semble se préparer à franchir une nouvelle étape en se lançant sur le marché des cartes prépayées.

Tout d’abord, il faut noter que Free Mobile n’est pas totalement étranger au concept de prépayé. L’opérateur propose déjà sur ses bornes automatiques un forfait 300 Go avec une validité d’un mois. Cependant, il ne dispose pas encore d’une véritable gamme d’offres prépayées comme certains de ses concurrents. Cette situation pourrait bientôt changer, si l’on en croit les découvertes récentes de la communauté Free.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Free Free

Série Free 160 Go 9.99€ /mois Découvrir Free

Forfait Free 5G 300 Go 19.99€ /mois Inclus 46 pays Découvrir Free

Forfait 2€ 2h 2€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Les preuves techniques : un site en construction et des analyses JavaScript

L’utilisateur @Tiino_X83, connu pour ses investigations minutieuses dans le domaine des télécoms, a mis en lumière l’existence d’un site internet en cours de construction. Ce site serait dédié aux offres prépayées de Free Mobile. Bien que l’information soit à prendre avec précaution, elle constitue un premier indice sérieux des intentions de l’opérateur.

Mais ce n’est pas tout. Une analyse du code JavaScript des offres Free Pro, réalisée avec ChatGPT, a révélé des éléments encore plus intéressants. Cette analyse suggère l’existence de recharges sous forme de pass nationaux et internationaux, avec des montants allant de 5 à 100 euros. De plus, un pack SIM à 5 euros, avec une carte SIM et une recharge, semble être en préparation.

Ces découvertes techniques sont particulièrement crédibles, car elles s’appuient sur des éléments concrets du code source des sites de Free. Cependant, il est important de noter qu’à ce stade, rien n’indique officiellement que l’opérateur va effectivement se lancer sur ce marché. Les éléments découverts pourraient être des tests, des préparatifs ou même des reliquats de projets abandonnés.

Le marché des cartes prépayées en France : un potentiel inexploité ?

Pour comprendre l’intérêt potentiel de Free Mobile pour le marché des cartes prépayées, il est essentiel de regarder l’état actuel de ce segment en France. Selon les chiffres de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) publiés en août 2023, le nombre de cartes prépayées en France métropolitaine s’est stabilisé au deuxième trimestre 2023, après plusieurs trimestres de baisse.

En juin 2023, on comptait environ 6,9 millions de cartes prépayées en circulation en France. Ce chiffre, bien qu’en léger recul par rapport aux années précédentes, représente toujours un marché significatif. Il est intéressant de noter que cette stabilisation intervient après une période de déclin, ce qui pourrait indiquer un regain d’intérêt pour ce type d’offres.

L’entrée potentielle de Free Mobile sur ce marché pourrait donc être vue comme une tentative de redynamiser ce segment. Avec sa réputation d’opérateur de tarifs souvent agressifs, Free pourrait apporter un nouveau souffle.