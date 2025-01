Face aux promos folles des autres, Free choisit une autre voie

Free Mobile fait un choix clair : pas de promos flashy, mais des prix bloqués jusqu’en 2027. L’opérateur réaffirme aujourd’hui sa position, alors que ses concurrents multiplient les offres à prix cassés.

Pendant que SFR, Bouygues Telecom, Prixtel, YouPrice, NRJ Mobile, Lebara… enchaînent les promos alléchantes, Free garde le cap.

Résultat ? L’opérateur a perdu sa place de champion des recrutements au dernier trimestre 2024.

Un choix assumé par Nicolas Thomas, le DG de Free : « On préfère être transparents et protéger le pouvoir d’achat sur la durée plutôt que de jouer au yoyo avec nos prix« .

Et c’est vrai que la stratégie de Free détonne : pas de promotion à 4,99 € pendant 6 mois qui passe ensuite à 20 €, mais un prix fixe et clair. Le forfait principal reste à 19,99 €, point barre. Un pari risqué ? Pas forcément.

Du costaud sous le capot

Pour compenser l’absence de promos, Free mise tout sur l’enrichissement de ses forfaits. En 2024, l’enveloppe data est passée de 250 Go à 350 Go, et le roaming couvre maintenant plus de 110 pays. Sans compter le réseau 5G le plus étendu de France (95 % de la population couverte).

La stratégie est claire : plutôt que de faire miroiter des réductions temporaires, Free préfère muscler ses forfaits tout en gardant des prix stables. L’opérateur ajoute même de nouveaux services comme Oqee by Free (230 chaînes TV et du cinéma) sans toucher au prix de base.

Alors oui, à première vue, le forfait Free peut sembler moins attractif qu’une promo à 9,99 €. Mais c’est oublier un peu vite que ces offres alléchantes cachent souvent des augmentations après 6 ou 12 mois. Free mise sur la transparence : pas de surprise sur la facture, et un enrichissement régulier des services.

En attendant, dans un contexte où l’inflation fait grimper toutes les factures, la promesse de Free de maintenir ses prix jusqu’en 2027 a au moins le mérite d’être claire.

Et côté technologie, Free n’est pas en reste. L’opérateur a été le premier à lancer la 5G Standalone, la VoNR, et les SMS sur WiFi. Preuve qu’on peut innover sans pour autant faire valser les prix.

