Freebox V8, 5G, fibre, offre pro : Free promet du lourd pour 2020

Dans une interview aux « Echos », Thomas Reynaud, directeur général d'Iliad, dévoile en partie le calendrier de Free pour l'année 2020. Un calendrier chargé.

La période qui a suivi le lancement de la Freebox Delta n’a pas été un franc succès pour Free. Pour se relancer, l’opérateur a dû vendre ses pylônes pour 2 milliards d’euros, et Xavier Niel est parvenu à doper le cours de l’action Iliad. De quoi permettre à Free d’annoncer des résultats encourageants en novembre 2019, et laisser espérer une sortie de crise en 2020.

C’est en tout cas le sens des annonces de Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, pour le site les Echos, qui dévoile en partie l’agenda du groupe pour l’année 2020.

Une Freebox V8 dans les semaines qui viennent

Il commence par confirmer l’existence de la Freebox V8, nom de code de la prochaine Freebox après la Freebox « V7 » Delta. Il promet une annonce « dans les semaines qui viennent » sans plus de précisions concernant les caractéristiques de la box.

D’après les précédentes déclarations de Xavier Niel, cette Freebox serait « un centre de gamme qui fera rêver ». Autrement dit, pas un successeur pour la Freebox Delta, mais une offre plus abordable.

5G : Free ne ferme pas la porte à Huawei

Sur l’affaire Huawei, accusé par les États-Unis de poser des risques pour la sécurité intérieure américaine, Free indique avoir choisi Nokia pour son réseau mobile 5G, mais souhaite « conserver la flexibilité de travailler avec l’ensemble des équipementiers ». Autrement dit, l’opérateur ne ferme pas la porte à une collaboration à l’avenir avec Huawei.

Free aimerait en fait surtout « une clarification avec les mêmes règles pour chacun des quatre opérateurs ». L’opérateur regrette que concernant Huawei « la position des autorités publiques ne soit pas claire ».

Une offre Free « pro » pour la première fois

L’une des particularités de Free jusqu’à présent était de ne proposer aucune offre dédiée aux entreprises et aux professionnels. Les commerces et autres PME qui souhaitaient un accès chez Free prenaient le même abonnement que le grand public, avec les mêmes conditions de fonctionnement et de support client.

Free a annoncé le lancement d’une offre pro pour 2020 qui devra « créer un choc d’innovation, d’usage et de simplicité ». Le but sera d’amener un accès à la fibre aux PME et TPE : « moins de la moitié des PME françaises sont connectées à la fibre ».

L’opérateur vise 4 à 5 % de parts de marché d’ici 2024 chez les entreprises.

Un gros calendrier pour 2020

Une offre pro, une nouvelle Freebox, la construction d’un réseau 5G : l’agenda de Free pour l’année 2020 est particulièrement chargé.

On attend particulièrement le lancement de la nouvelle Freebox, en espérant que la date d’annonce dans les prochaines semaines ne sera pas repoussée.