A travers une vidéo postée sur Twitter, Xavier Niel promet de la transparence dans un événement qui se tiendra le 6 juillet prochain.

Qu’est-ce qui va être annoncé par Free mardi prochain ? La vidéo postée ce samedi 3 juillet est très énigmatique. Comme à son habitude, c’est directement le fondateur de Free — Xavier Niel — qui se met en scène en vidéo.

Mardi, on y verra plus clair. 🧐😉 pic.twitter.com/Xuaykw74zk — Free (@free) July 3, 2021

Que peut-on attendre de la part de Free ?

De nouvelles annonces

Contrairement à l’annonce de Free Pro plus tôt dans l’année, il n’y a pas d’indices sur de potentielles annonces prévues chez l’opérateur. Peut-être que de nouvelles offres mobiles, ADSL ou Fibre seront annoncées. Xavier Niel reviendra peut-être sur le déploiement de la 5G, l’opérateur est en tête du classement en France. Quand on compte les antennes qui émettent en 700 MHz, Free est largement devant ses trois rivaux, franchissant d’ailleurs la barre symbolique des 10 000 sites 5G opérationnels.

Des éclaircissements concernant les livraisons de Freebox

Il y a quelques éclaircissements attendus par la communauté et les clients. Pour rappel, il y a un an quasiment jour pour jour, Free a annoncé sa Freebox Pop. Un an après, la livraison de la nouvelle Freebox est encore en flux tendu, de nombreux clients attendent d’être livrés.

Même si Free a rattrapé une partie de son retard, les Freebox Delta et Pop sont avant tout réservées pour les nouveaux clients, ce qui entraîne des retards dans les livraisons dédiées aux migrations. Peut-être que c’est un des sujets qui sera évoqué mardi prochain, la production de Freebox a été impactée par les pénuries qui touchent tout le secteur de l’électronique depuis plusieurs mois.

