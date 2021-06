L'Arcep vient de livrer ses dernières observations concernant le déploiement de la 5G. La progression est constante avec les mêmes tendances que l'on a pu observer jusqu'à maintenant.

L’Arcep – l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes – vient de livrer ses dernières données opérateur pour suivre le déploiement commercial de la 5G. On peut y observer une forte augmentation du nombre de sites ouverts commercialement. Comme la tendance précédente, Free et Orange sont toujours en tête.

Si on regarde exclusivement le nombre de sites 5G, sans prendre en compte les bandes de fréquences utilisées, Free est largement devant ses concurrents. Cependant, les bandes 700 MHz et 2100 MHz font cohabiter 4G et 5G, en pratique nous observons une augmentation d’environ 15 % de débits en plus qu’en 4G+.

A l’inverse, la 5G sur la bande de fréquence à 3,5 GHz permet d’obtenir des débits beaucoup plus importants. Nous avons d’ailleurs constaté des débits descendants qui peuvent aller au-delà de 1 Gbit/s lors de nos premiers tests sur le réseau d’Orange. C’est ce que l’on appelle la « vraie » 5G, Orange et Free ont une avance nette avec leurs concurrents Bouygues Telecom et SFR.

au 31 mai 2021 700 MHz 2100 MHz 3500 MHz Nombre de sites 5G Bouygues Telecom 0 2359 777 2639 Free Mobile 9574 0 1136 9574 Orange 0 303 1376 1659 SFR 0 883 733 1520

Comme vous pouvez le voir sur les cartes ci-dessous, le déploiement de la 5G se concentre toujours autour des grandes agglomérations, surtout sur la bande à 3,5 GHz. C’est flagrant quand on regarde les cartes des opérateurs Bouygues Telecom, Orange et SFR.

Vous pouvez utiliser un des outils ou des cartes pour identifier les antennes autour de vous et vérifier quelles sont les bandes de fréquences utilisées. Pour le moment, la 5G est activée principalement dans les grandes agglomérations. Notez que la carte de l’Arcep n’est pas jour des toutes récentes données, c’est ce qui explique les différences que l’on peut observer lors des tests réels.

