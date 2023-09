Garmin s’apprêterait à lancer sa huitième montre connectée de 2023 orientée sport et santé

Après déjà sept montres connectées lancées depuis le début de l'année, Garmin s'apprêterait à lancer un huitième modèle avec la Vivoactive 5.

Après Samsung, Apple, Huawei, Withings ou Coros, Garmin aurait à son tour une nouvelle montre connectée dans les tuyaux. Il faut dire que le constructeur américain est en pleine forme depuis le début de l’année avec pas moins de sept nouveaux modèles lancés depuis janvier (Forerunner 965, Forerunner 265, Instinct 2X Solar, Fenix 7 Pro, Epix Pro Gen 2, Venu 3 et Tactix 7 Amoled). Cette fois, ce serait au tour de la gamme Vivoactive, plus orientée sur le sport, d’être au centre des attentions avec la Garmin Vivoactive 5.

Le leaker français Billbil-kun a en effet publié sur Dealabs un article au sujet des caractéristiques et de l’annonce très prochaine d’une nouvelle montre Vivoactive 5 chez Garmin. Pour rappel, à l’instar de la gamme Venu, la gamme Vivoactive est davantage orientée vers le fitness plutôt que les sports d’extérieur. Surtout, la gamme Vivoactive est très orientée vers la santé et le bien-être. Cependant, le dernier modèle en date, la Vivoactive 4, a été lancé il y a déjà quatre ans et la gamme a de plus en plus tendance à se rapprocher des modèles Venu.

Des fonctions attendues similaires à la Garmin Venu 3

Selon les informations de Billbil-kun, la Garmin Vivoactive 5 partagerait un bon nombre de caractéristiques et de fonctionnalités avec les Venu 3 et Venu 3S lancées le mois dernier. Ce serait notamment le cas de l’écran Amoled, privilégié aux dépens du MIP transflectif utilisé jusqu’alors, avec une définition de 390 x 390 pixels. La montre Garmin profiterait par ailleurs d’une détection automatique de la sieste et de la mesure de différentes activités en fauteuil roulant, des fonctions pour l’heure encore réservées aux modèles Venu.

La Garmin Vivoactive 5 serait également capable de mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque pour évaluer au mieux votre niveau de stress et l’efficacité de la récupération.

Du côté de l’autonomie, il faudrait compter sur 11 jours d’utilisation en mode standard et 21 heures en suivi GPS. Notons par ailleurs que, selon l’article de Dealabs, la Garmin Vivoactive 5 serait disponible en un seul format de boîtier de 42 mm, avec l’utilisation de l’aluminium. La Garmin Vivoactive 5 aurait droit à une certification 5 ATM permettant de l’utiliser en piscine, ainsi qu’à un stockage de 4 Go pour héberger de la musique.

D’après Billbil-kun, il n’y aurait pas besoin de patienter bien longtemps avant de découvrir la Garmin Vivoactive 5, puisqu’elle serait annoncée dès ce mercredi 20 septembre. Pour les prix, le leaker affirme que la montre sera proposée à 299,99 euros en France avec un bracelet silicone.



